我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

退休翁遭詐17.7萬 銀行為何難作為

編譯組/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州一退休老翁，落入跨國投資詐騙陷阱，痛失17萬7000美元。他質疑，大通銀行...
南加州一退休老翁，落入跨國投資詐騙陷阱，痛失17萬7000美元。他質疑，大通銀行未能採取更多有效行動，阻止他匯出畢生積蓄。（美聯社）

聖地牙哥NBC 7新聞網報導，南加州退休老翁，落入跨國投資詐騙陷阱，痛失17萬7000美元。他表示，銀行未能採取更多有效行動，阻止他匯出畢生積蓄。質疑銀行在六個月內發現他多次轉帳異常，卻無作為。而銀行方對提醒顧客可能受騙，亦有難點。

該77歲的受害男在報導中化名為「湯姆」（Tom）。他透露，在長達六個月的時間裡陸續匯出款項，直到最後才驚覺落入一場精心策劃的騙局。

他表示，這場詐騙最初看起來非常真實，部分原因是他過去確實曾與國外人士進行過正當的線上貿易。他原本堅信這是個難得的投資機會；隨著投入資金越來越多，他發現越陷越深，難以抽身。

他質疑大通銀行（Chase Bank）為何沒有對他的交易進行更嚴格審查，因為這些大筆匯款與他過往的帳戶活動顯著不符。

湯姆指出，在此之前，他每個月的帳戶流水不高，大約只有2000到3000美元的收入，以及很少的開支。但在被騙的六個月期間，他的銀行流水突然暴增到3萬、4萬，甚至6萬美元。湯姆認為，如果銀行當時能多加詢問為何有異常，或許就能促使他進一步調查，從而及時清醒。

大通銀行拒絕就湯姆個案發表評論，但向NBC 7表示，其員工皆受過專業培訓，協助客戶察覺可能遭遇的詐騙。

湯姆坦承，在匯款初期，確實曾有銀行檯員提醒他可能遇到詐騙。由於當時他深信該項投資沒問題，因此對銀行的警告不以為意。湯姆說：「檯員只是順口提了一句。我當時回答：『這是因為我投資的業務需要支付貨款。』她聽完大略回了句：『噢，好吧。』事情就這樣過去，只有這麼一次。」

相較之下，湯姆的伴侶在聖地牙哥縣信用合作社（San Diego County Credit Union）卻有完全不同的遭遇。當時她試圖匯款給湯姆，繼續資助該投資。湯姆表示：「該分行經理把她叫進辦公室詳談很久，盤問她：『這筆錢是做什麼用？為什麼要匯？妳確定嗎？再多告訴我們一些細節。』她在那被『審問』了大概20分鐘。」

聖地牙哥縣信用合作社的Nathan Schmidt坦言，確實有客戶會抗拒這種程度的審查。施密特表示，客戶有時會覺得像在接受審問，他們會抱怨：「這是我的錢，你們在幹嘛？我想怎麼用就怎麼用。」但他們必須理解，現在網路詐騙的氾濫程度超乎想像。湯姆也承認，他和伴侶當時對這些排山倒海的提問感到非常不耐煩。

施密特強調，該信用合作社將「防範詐騙」視為首要任務，即使這意味著會減緩交易速度。該機構採用多種防詐工具，包括一份長達兩頁的問卷，旨在款項匯出前識別潛在的詐騙風險。

精華 FAQ

  • 他因曾有正當國外貿易經驗，誤信對方提出的跨國投資機會，於六個月內陸續匯款，直到投入金額愈來愈大，才驚覺整起計畫其實是精心設計的騙局。

  • 他指出自己平時帳戶流水僅有每月兩三千美元，但被騙期間突然暴增到三萬、四萬甚至六萬美元，與過往交易明顯不符，銀行若多問幾句，或許能讓他及早警覺。

  • 該信用合作社會對可疑匯款進行長時間盤問，要求客戶說明用途與細節，必要時甚至採用長達兩頁的防詐問卷，並把防範詐騙列為優先任務，寧可放慢交易速度。

加州 退休 聖地牙哥

上一則

加州頒布「禁用手機法」 一文看懂對學生的影響與新規細節

延伸閱讀

77歲翁遭「退款詐騙」 痛失半數積蓄

77歲翁遭「退款詐騙」 痛失半數積蓄
六旬男誤信「投資名師」 妻刷簿子才知退休金只剩零頭

六旬男誤信「投資名師」 妻刷簿子才知退休金只剩零頭
投資、換匯詐騙最多 專挑華人長者

投資、換匯詐騙最多 專挑華人長者
假健保轉接「假公安」 紐約華女陷連環詐騙

假健保轉接「假公安」 紐約華女陷連環詐騙
連關韶文也被詐騙…1反常舉動竟被盜刷近7萬元

連關韶文也被詐騙…1反常舉動竟被盜刷近7萬元
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

熱門新聞

最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33

超人氣

更多 >
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線
不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷

不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用