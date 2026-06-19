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Trader Joe's這款發酵辣椒醬 華人稱「下飯神器」

記者趙健／洛杉磯即時報導
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Italian Bomba Hot Pepper Sauce被不少民眾形容為「下...
Italian Bomba Hot Pepper Sauce被不少民眾形容為「下飯神器」、「健康版辣椒醬」。（Trader Joe's官網截圖）

不少華人家庭吃飯少不了辣椒醬，無論拌飯、拌麵、炒菜，還是配水餃、饅頭，只要加上一匙就能瞬間開胃。Trader Joe's在售Italian Bomba Hot Pepper Sauce近來在華人消費圈爆紅，被不少民眾形容為「下飯神器」、「健康版辣椒醬」，而且「吃起來沒負擔」。

這款辣椒醬售價僅3.79美元，價格不比常見亞洲辣椒醬貴，但成分乾淨許多。Italian Bomba主打成分簡單、少油、少鹽，沒有過多添加物。根據產品標示，其主要成分包括辣椒、葵花籽油、特級初榨橄欖油、乾燥羅勒、鹽，及少量維他命C（Ascorbic Acid）與檸檬酸（Citric Acid）作為保鮮用途。

不少消費者認為，這款產品最大特色在於「發酵辣椒」帶出的鮮香層次。不同於一般單純辣油或辣椒醬，Italian Bomba使用來自義大利南部卡拉布里亞（Calabria）的辣椒製作。根據Trader Joe's官網介紹，這類辣椒自16世紀以來就是南義大利的料理代表食材之一，當地傳統做法會將辣椒搗碎、發酵，再製成辣醬。

發酵過程除讓辣味更有層次，也會帶出微酸、微醃漬風味，使辣椒本身的鮮香更加明顯。許多消費者形容，它不像部分辣椒醬「死辣、只剩刺激感」，而是慢慢堆疊的辣味，「越吃越香」。

不少華人消費者表示，原本只是抱著試試看的心態購買，但實際使用後發現非常百搭。「配白米飯就很好吃」「蘸水餃很適合」「炒菜加一點味道立刻升級」「可拌萬物」，成為不少家庭冰箱常備醬料。

除下飯和拌麵外，不少網友也分享各自心儀吃法，包括搭配披薩、義大利麵、炒蛋、三明治，甚至加入湯麵提味。而華人消費者則喜歡拿它來炒蔬菜、炒豆干、拌皮蛋、醃雞翅，甚至做麻婆豆腐，認為「中西料理都能搭」。

隨著近年少油、健康飲食的趨勢，越來越多的消費者也開始注意醬料中的油脂、鹽分與添加物。有消費者認為，相較部分傳統辣椒油重油、重鹹風味，Italian Bomba油量較輕，加上成分相對單純，吃起來負擔較低。對不少愛吃辣、又擔心過於油膩與高鈉的民眾而言，這款辣椒醬逐漸成為廚房裡的新選擇。

這款產品最大特色在於發酵辣椒帶出的鮮香層次。（受訪者提供）
這款產品最大特色在於發酵辣椒帶出的鮮香層次。（受訪者提供）

用Italian Bomba替代中式醬料做菜，鮮辣下飯。（受訪者提供）
用Italian Bomba替代中式醬料做菜，鮮辣下飯。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 因為它價格不高，卻兼具少油少鹽、成分簡單與風味濃郁等優點，拌飯、拌麵、炒菜都適合，讓許多華人消費者覺得實用又划算。

  • 主要成分包含辣椒、葵花籽油、特級初榨橄欖油、乾燥羅勒與鹽，並以維他命C和檸檬酸保鮮。其特色是發酵辣椒帶來更有層次的香氣。

  • 不少人拿它配白飯、水餃、饅頭與湯麵，也會用來拌義大利麵、炒蛋、三明治，或加入炒蔬菜、豆干、麻婆豆腐與醃雞翅，應用相當廣。

華人

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