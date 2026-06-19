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世界盃無中國隊 華人「假裝韓裔」感受比賽氣氛

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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有華裔參加在橙縣的墨西哥隊與南韓隊足球大戰觀賽派對。支持韓國隊的球迷身穿紅衣。（...
有華裔參加在橙縣的墨西哥隊與南韓隊足球大戰觀賽派對。支持韓國隊的球迷身穿紅衣。（讀者提供）

世界盃18日迎來墨西哥隊與南韓隊足球大戰，當晚許多人穿著紅衣（韓國）或綠衣（墨西哥）前往洛杉磯韓國城參加大型觀看派對，或者聚集在各大餐廳內觀看球賽。不少華人也「湊熱鬧」，替同是亞洲來的韓國隊加油。不過當天原本歡樂的派對場面，卻出現包括佔領接頭、槍擊等混亂插曲。

當天墨西哥隊對南韓隊的比賽，於18日晚6時開踢。本報記者觀察到，早在下午5時左右，韓國城周邊就已陸續有穿球衣的民眾走在街上，許多餐廳也提前湧入觀賽人潮，周邊停車場更是一位難求，人流明顯增加。

住在附近的華裔留學生白同學表示，洛杉磯墨西哥裔人口眾多，而韓國城又是韓裔社區的核心聚集地之一，因此在當地觀看這場比賽，氣氛勢必比其他地點更加熱烈。

她特地與朋友選擇在一家韓式餐廳觀賽，隨著現場韓國球迷的口號與加油聲，她們「假裝韓國人」一同融入氛圍，為同為亞裔的韓國隊助威。她形容現場氣氛相當火熱，也感受到韓國球迷對球隊的投入與支持，是一次十分難忘的觀賽體驗。「中國或台灣隊未進世界盃，沒有主隊可以支持，只好假裝韓國人挺韓」。

白同學提到，當天餐廳內不僅有支持韓國隊的球迷，部分餐桌上也坐著支持墨西哥隊的觀眾，兩邊球迷同場觀賽、互動交流，也讓這次經驗顯得格外有趣。白同學表示，她也看到不少說中文的民眾，在附近觀看這場比賽。

然而，原本歡樂的慶祝活動，最終演變成混亂場面。韓國城夜晚的街頭不但被人群佔路（street takeover），甚至還出現槍擊事件。

根據KTLA電視台報導，數百支持墨西哥隊與南韓隊的球迷，聚集在韓國城首爾國際公園（Seoul International Park）附近的Irolo街觀看比賽，但從中場休息前後開始，現場秩序逐漸失控。

洛杉磯市警局（LAPD）警員Chaves證實，當天下午6時45分左右，警方接獲報案，指Irolo街與James M. Wood大道交會處附近發生槍擊。一名傷者送往當地醫院救治，但目前傷勢狀況不明。警方已拘留一涉案人士。

目擊槍擊事件的洛杉磯時報記者表示，他聽到三聲槍響，並看到一男子朝空中開槍。目前尚不清楚受害者是否曾與持槍男發生衝突，或是否為隨機槍擊。同時也無法確認兩人是否為當時觀賽派對的參與者。

此外，當天慶祝活動也有球迷跳上車輛、施放煙火，並在街頭進行燒胎（burnouts）等危險行為。

洛杉磯市警局隨後組成防線，要求人群離開，並發布全市戰術警報以調度額外警力支援。最終人群於午夜前後散去，整起事件未傳出逮捕紀錄。

本報記者觀察到，早在下午5時左右，韓國城周邊就已陸續出現身穿球衣的球迷走在街上。...
本報記者觀察到，早在下午5時左右，韓國城周邊就已陸續出現身穿球衣的球迷走在街上。（記者謝雨珊／攝影）

住在附近的華裔留學生白同學特地與朋友選擇在一家韓式餐廳觀賽，隨著現場韓國球迷的口...
住在附近的華裔留學生白同學特地與朋友選擇在一家韓式餐廳觀賽，隨著現場韓國球迷的口號與加油聲，「假裝韓國人」一同融入氛圍，為同為亞裔的韓國隊助威。（白同學提供）

精華 FAQ

  • 因為比賽在洛杉磯韓國城舉行，現場韓裔與墨裔球迷都很熱情，氣氛特別濃厚；一些華人想感受世界盃熱度，便一同加入替韓國隊加油。

  • 白同學說，她和朋友在韓式餐廳內隨著口號歡呼，還「假裝韓國人」融入場面；她認為現場球迷投入度高，與不同陣營互動也很有趣。

  • 比賽後街頭出現佔路、跳車、施放煙火與燒胎等危險行為，甚至傳出槍擊事件；警方接獲報案後封鎖現場，調度支援並拘留一名涉案者。

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