逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

因揭露新疆人權問題而離開中國的關恆，原以為美國是自由與民主的避風港，卻在等待庇護審理期間遭ICE拘留長達五個月。(圖為關恆母親拍攝，「中國人權」授權使用)

根據美國社群媒體（American Community Media，ACoM）報導，近年來不少中國異議人士將美國視為自由與民主的燈塔，冒險離開中國、赴美申請政治庇護。然而，隨著移民執法趨嚴，一些仍在等待庇護案件審理的中國異議人士卻遭移民暨海關執法局（ICE ）拘留，讓他們對美國民主理想與現實之間的落差產生複雜感受。

38歲的中國異議人士關恆 (Heng Guan)曾因前往新疆拍攝維吾爾族拘禁設施相關影像受關注。他於2021年將影片發布於YouTube，揭露外界難以取得的新疆人權狀況。之後輾轉經厄瓜多、巴哈馬進入美國，並申請政治庇護。

然而，去年8月的一個清晨，仍在等待庇護案件審理的關恆，突然被持槍的ICE探員從紐約州的住處帶走，隨後被拘留長達五個月。他表示，那段時間是人生中最恐怖的經歷，至今仍深受失眠困擾。

「去新疆雖然危險，但至少知道風險在哪；被關在拘留中心，我什麼都做不了。」關恆說。

另一中國異議人士朱東東（Zhu Dongdong，音譯）則是在2022年經墨西哥邊境進入美國。他曾參與中國疫情封控期間的抗議活動遭警方拘留。來到美國後，他積極參與民主運動，曾在2023年中國國家主席習近平訪問舊金山期間參加抗議。

然而，去年10月，朱東東在例行移民報到時遭ICE拘留，目前仍被關押於密西西比州拘留中心。他表示，如果被遣返回中國，可能面臨監禁甚至更嚴重後果，因此正全力上訴。

「我遵守所有程序，也沒有犯罪紀錄，為什麼會被逮捕？這不是一個講求法治的國家嗎？」朱東東表示。

報導指出，自川普政府推動更嚴格的移民執法政策以來，已有近3000中國公民遭拘留或遣返。目前全美約有14萬中國公民正在申請政治庇護，其中不少人曾參與民主運動、宗教活動或公開批評中國政府而選擇離開中國。

長期協助中國移民的非營利組織「中國移民資訊中心」負責人萬延海表示，許多中國異議人士原本就帶著遭政治迫害的創傷來到美國，如今又面臨被拘留甚至遣返風險，使焦慮與不安全感進一步加劇。

曾參與1989年天安門民主運動的萬延海表示，他們那一代民主人士長期將美國視為自由民主制度的典範。「向美國學習幾乎是我們的使命，美國塑造了我們對現代社會的理解。」

天安門學運領袖之一周鋒鎖（Zhou Fengsuo）坦言，許多中國民主人士與美國有深厚情感連結，因此當看到近年美國政治與移民政策變化時，失望感格外強烈。

部分曾支持川普對中國強硬立場的中國民主人士，如今態度也出現轉變。長期參與中國民主運動的陳立群（Liqun Chen）表示，她曾三度投票支持川普，希望美國能在全球民主發展中扮演領導角色，但近年來逐漸感到失望。

「我們曾希望美國帶領世界走向民主，但人權不應該成為可以交換的籌碼。」她說。

儘管如此，多數受訪者仍表示沒有放棄對美國民主制度的信心。普林斯頓大學東亞研究榮譽教授Perry Link指出，許多中國異議人士來自缺乏權力制衡機制的環境，因此更能理解美國制度中司法、國會與公民社會所發揮的監督作用。

關恆也表示，雖然拘留期間失去收入來源，原本計畫開著改裝貨車環遊美國拍攝紀錄片的夢想被迫中斷，但他仍相信美國社會具備自我修正能力。「當我看到那麼多人站出來質疑現行移民政策、為移民發聲時，我知道這個國家仍然有希望」。