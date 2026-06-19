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世界盃品牌好壕氣 美國航空送上百元周邊 華人超驚喜

記者張宏／即時報導
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Bank of America（BOA）也在比賽期間送FIFA Fan Band...
Bank of America（BOA）也在比賽期間送FIFA Fan Bands手鍊。（BOA網站圖片）

世界盃熱潮席捲全美，也成為企業品牌推廣的重要契機。美國航空（American Airlines）近日推出世界盃主題航班，向旅客贈送價值上百美元的限量周邊商品，有華人拿到這份驚喜，直呼差不多抵回飛機票價；美國銀行（Bank of America，BOA）則推出免費世界盃主題手鍊，吸引不少洛杉磯民眾收藏。

美國航空近日在洛杉磯至西雅圖航線舉辦特別活動，為旅客打造充滿足球氛圍的飛行體驗。

19日（美國隊在西雅圖迎戰澳洲）搭乘美國航空AA6324航班，從洛杉磯國際機場（LAX）飛往西雅圖（SEA）的旅客，在登機前便感受到濃厚的世界盃熱潮。航空公司特別布置登機門，並安排工作人員熱情迎接旅客。乘客登機後，發現每個座位都備有專屬球迷禮品，包括球衣、限量版美國足球隊（U.S. Soccer）主題旅行盥洗包，以及多款球迷紀念商品。

美國航空表示，此次活動是其在多個世界盃主辦城市推出的系列慶祝活動之一，未來將持續透過主題登機門活動與球迷互動，為往返各賽事城市的旅客增添觀賽樂趣。

幸運搭上該航班的華人陳小姐表示，一登機就看到每個座位掛著紅白相間的球衣。她事後上網查詢發現，光是球衣市價就約110美元，透明紀念袋內還裝有多種周邊商品，價值至少數十美元，「感覺這趟機票都快回本了」。

此外，美國航空近期也推出全新美國足球隊主題旅行盥洗包，自6月初起正式亮相，並將持續提供至7月底。盥洗包內含適合旅途中使用的護膚用品，包括護手及身體乳液、潤唇膏、曬後舒緩凝膠，以及足球主題襪子等。該主題盥洗包目前提供給Flagship First、Flagship Suite Preferred、Flagship Business及Flagship Suite等高端艙等旅客使用。

為滿足賽事期間增加的旅運需求，美國航空已在12條新設及既有航線上增設約2萬7000個座位，並於整個賽事期間提供145萬個高端艙等座位。

與此同時，美國銀行（BOA）也於世界盃期間推出FIFA Fan Bands球迷手鍊。這項活動並非信用卡回饋贈品，而是世界盃官方球迷互動紀念品。手鍊吊飾共有約140款不同設計，涵蓋各主辦城市地標、參賽國家隊元素及世界盃獎盃等主題。

主辦單位預計在全美發放超過1000萬枚吊飾，供球迷自由組裝、交換與收藏。其中洛杉磯版本的吊飾融入棕櫚樹、衝浪板及足球等南加特色元素。民眾可於威尼斯沙灘（Venice Beach）的U.S. Soccer House、FIFA Fan Festival、世界盃比賽場館周邊活動區，以及BOA Fan Band巡迴活動車等地免費領取

美國航空（American Airlines）推出世界杯主題航班，每個旅客送價值...
美國航空（American Airlines）推出世界杯主題航班，每個旅客送價值上百美元的周邊單品。（美國航空網站圖片）

精華 FAQ

  • 美國航空在洛杉磯國際機場飛往西雅圖的AA6324航班上舉辦活動，並於登機門與機艙內布置世界盃氛圍，讓旅客在飛行前後都能感受足球熱潮。

  • 乘客獲得球衣、U.S. Soccer主題旅行盥洗包，以及多款球迷紀念商品；其中球衣市價約110美元，整體禮品價值上百美元，讓不少人直呼驚喜。

  • BOA推出的FIFA Fan Bands不是信用卡回饋，而是官方球迷紀念品，吊飾約有140款設計，全美預計發放逾1000萬枚，供球迷自由組裝交換收藏。

世界盃 華人 洛杉磯

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