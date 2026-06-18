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天氣攪局 華人上演48小時美東西南「航空歷險記」

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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飛機艙內工作人員。（圖／受訪者Da提供）
飛機艙內工作人員。（圖／受訪者Da提供）

原本只是一趟從洛杉磯飛往芝加哥的周末會友之旅，卻因接連不斷的天氣因素，意外演變成一場橫跨美國東、西、南三地的「航空歷險記」。短短兩天時間裡，一名洛杉磯華人與太太先後輾轉洛杉磯、邁阿密與達拉斯三座城市，最終不但錯過期待已久的好友聚會，還額外花費近2000美元，身心俱疲，最後只能悻悻然返回洛杉磯。

華人Da先生表示，他與太太原定於6月11日從洛杉磯國際機場（LAX）搭乘美國航空（American Airlines）直飛芝加哥的班機，準備與多年未見的好友相聚。該航班原定於當日上午11時左右起飛，飛行時間4小時多一點即可抵達芝加哥。

然而，就在出發前，他接到航空公司通知，由於芝加哥地區遭遇強烈雷暴與龍捲風天氣影響，原定航班被迫取消。Da先生表示，因十分期待與好友見面，於是在航空公司建議下接受改簽方案，改由洛杉磯飛往佛羅里達州邁阿密，再轉機前往芝加哥。

11日中午前後，Da先生夫婦搭機飛往邁阿密，於當地時間晚間8時左右抵達。沒想到抵達後再次接到通知，原定當晚由邁阿密飛往芝加哥的航班同樣因天候因素取消。

眼見行程受阻，航空公司再度安排改簽，建議夫妻二人於次日先飛往德州達拉斯，再轉機前往芝加哥。無奈之下，兩人只好在邁阿密機場附近自行預訂酒店過夜。

6月12日下午約5時，Da先生夫婦搭乘美國航空班機由邁阿密飛往達拉斯，原定晚間抵達，但航班途中仍出現延誤，直到當晚9時多才抵達達拉斯機場。

此時，距離原定與好友相聚時間已相差甚遠。Da先生表示，抵達達拉斯機場後，他與太太仔細商量後認為，即使繼續等待轉機飛往芝加哥，也已錯過此行最重要的目的：與好友相聚。經過近兩天的奔波折騰後，兩人最終決定放棄前往芝加哥，直接改訂返程機票回洛杉磯。

夫妻倆在達拉斯機場又等待數個小時，直到13日清晨5時搭乘班機返航，經過3個多小時飛回洛杉磯，結束這趟令人哭笑不得的旅程。

談起這次經歷，Da先生十分失落。Da的太太也苦笑表示：「原本只要4個小時左右的飛行，最後卻折騰將近48個小時，還額外花費近2000美元，結果連芝加哥都沒到成。」額外開銷包括住宿、餐飲、交通以及重新調整行程所產生費用。更令人遺憾的是，期待已久的好友聚會也因此泡湯。

行程受阻，只好在邁阿密機場附近自行預訂酒店過夜。（圖／受訪者Da提供）
行程受阻，只好在邁阿密機場附近自行預訂酒店過夜。（圖／受訪者Da提供）

華人夫婦赴芝加哥會友，卻因天候因素演成「航空歷險記」。圖為美國航空起飛中。（取自...
華人夫婦赴芝加哥會友，卻因天候因素演成「航空歷險記」。圖為美國航空起飛中。（取自美國航空官網）

精華 FAQ

  • 他們原定6月11日從洛杉磯國際機場直飛芝加哥，目的是與多年未見的好友相聚，行程本來只需約4個多小時即可抵達。

  • 主要原因是芝加哥地區遭遇強烈雷暴與龍捲風，原班機先取消，後續經邁阿密轉芝加哥與達拉斯轉芝加哥的班機也都受天候影響。

  • 兩人在達拉斯認為已錯過聚會重點，便改訂返程票回洛杉磯，13日清晨搭機返航。住宿、餐飲與改票等額外花費近2000美元。

華人 洛杉磯 芝加哥

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