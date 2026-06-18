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台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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Kate創業初期在許多市集或大學擺過攤。（Kate提供）
Kate創業初期在許多市集或大學擺過攤。（Kate提供）

隨著台積電（TSMC）赴美在亞利桑納州設廠，數千台灣工程師及其眷屬陸續移居當地，也意外催生一股濃濃的「台灣味商機」。在鳳凰城創辦「Taiwan Mama」餐廳的Kate，從一名外界俗稱的「台積電太太」一路轉型為餐飲創業者，希望解決早期外派至鳳凰城台積電員工「想吃家鄉味卻找不到」的困境。

Kate表示，隨著越來越多台灣工程師及家庭進駐，她發現當地幾乎鮮少有像樣的「台灣菜」。一次偶然在丈夫的聚會上大展廚藝，手藝好到經常被慫恿乾脆做外賣，讓台積員工也能在異鄉享受「外送飲料餐點」的台式文化。

家庭廚房起步

Kate回憶，「最早只是想大家互相幫忙，有時候多做幾個便當，讓朋友帶去公司吃。」Kate表示，沒想到這些家常台灣味獲得熱烈迴響，不少朋友吃過後紛紛詢問能否訂購。

Kate（左）移居鳳凰城早期會製作炸物、便當等台灣料理與朋友分享。沒想到這些家常...
Kate（左）移居鳳凰城早期會製作炸物、便當等台灣料理與朋友分享。沒想到這些家常台灣味獲得熱烈迴響，不少朋友吃過後紛紛詢問能否訂購。（Kate提供）

隨著需求逐漸增加，身邊朋友開始提出更多建議，有人希望能喝到珍珠奶茶，也有人期待能有簡單的台式下午茶和輕食餐點。於是Kate上網查資料、研究設備與食譜，嘗試將菜單內容擴大，從原本的便當和炸物，逐步加入珍珠奶茶、台式點心及簡餐等品項。

累積人氣後開店

Kate後來租下商業廚房作為製作基地，也意外開啟「Taiwan Mama」的創業旅程。隨著口碑逐漸傳開，訂單與需求快速成長，Kate最終決定正式成立「Taiwan Mama」餐廳。

客群也從最初的台積電員工及眷屬，逐步擴展至整個華人社區，甚至吸引不少美國當地民眾及其他族裔顧客慕名而來。Kate說，許多外國客人透過餐點認識台灣文化，也讓她感受到餐飲不只是生意，更是文化交流的橋梁。

Kate表示，創業初期因人力與設備有限，菜單相當精簡，主要提供幾項最受台灣人歡迎的家常料理，包括鹹酥雞便當、控肉便當、滷雞腿便當、肉燥飯，以及炒飯、炒麵等。飲料部分則以珍珠奶茶和布丁奶茶為主，希望先滿足台灣工程師與眷屬最熟悉的家鄉味。

隨著生意逐漸穩定並正式開設餐廳，菜單內容也大幅擴充。除了原有的便當品項，陸續增加蔥爆牛肉、糖醋里肌等熱炒料理，以及炸甜不辣、排骨便當、牛肉麵、滷肉飯等台灣經典美食，讓顧客有更多選擇。

不再只是台積太太

她笑說，自己其實是個「閒不下來的人」，除了照顧家庭外，也希望在當地找到屬於自己的「價值感」。更不容易的是，在創業過程中，她還陸續生下三個孩子，必須同時兼顧家庭與事業，在母親、妻子及創業者等多重角色間取得平衡。

Kate也針對美國市場進行部分調整。例如，當地民眾普遍偏好較重口味且帶甜味的料理，因此在部分醬汁配方上會適度增加甜度與濃郁度，讓產品更符合當地市場需求。

如今的Kate早已不再只是「台積電太太」。從一開始單純想幫助台灣人解鄉愁，到成功打造出深受歡迎的台灣餐飲品牌，她不僅見證了台積電帶動的亞利桑納台灣社群成長，也透過一道道熟悉的台灣料理，成為許多海外遊子心中最溫暖的家鄉味。

在鳳凰城創辦「Taiwan Mama」餐廳的Kate，從一名外界俗稱的「台積電太...
在鳳凰城創辦「Taiwan Mama」餐廳的Kate，從一名外界俗稱的「台積電太太」一路轉型為餐飲創業者。（Kate提供）

Kate的「Taiwan Mama」餐廳，是台積電在鳳凰城設廠初期便設立的一家台...
Kate的「Taiwan Mama」餐廳，是台積電在鳳凰城設廠初期便設立的一家台灣料理餐廳。（Kate提供）

Kate表示，創業初期因人力與設備有限，菜單相當精簡，主要提供幾項最受台灣人歡迎...
Kate表示，創業初期因人力與設備有限，菜單相當精簡，主要提供幾項最受台灣人歡迎的家常料理。（Kate提供）

精華 FAQ

  • 她一開始只是幫朋友多做幾個便當，讓大家帶去公司吃，沒想到家常台味反應熱烈，許多人吃過後主動詢問能否訂購，因而逐步走向外賣與創業。

  • 因為台灣工程師與眷屬需求增加，不只想吃便當，也希望有珍奶、台式點心和簡餐。Kate便研究設備與食譜，從炸物與便當擴展到更多經典台味料理。

  • 除了最初的台積電員工與眷屬，客群也擴大到華人社區、美國當地民眾及其他族裔。它不只是生意，更讓海外遊子解鄉愁，也成為認識台灣文化的橋梁。

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