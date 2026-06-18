「瘋狗浪」再襲南加 此前已將多岸邊遊客捲入海

南加州19日晚起再迎危險大浪，部分海灘可能出現10呎至20呎甚至超過25呎巨浪，海岸當局籲民眾遠離浪區防意外。圖為此前拉古那灘附近海邊的大浪。美聯社

南加 州海岸近期接連遭到強勁湧浪侵襲，不僅造成海灘嚴重侵蝕、道路積水，部分地區更發生遊客遭「瘋狗浪（Sneaker Waves）」捲入海中的意外。國家氣象局預警，另一波強勁海浪預計19日晚抵達南加沿岸，危險海況可能持續至周末，呼籲民眾提高警覺，避免靠近岸邊觀浪或攀爬礁石。

近期從洛杉磯縣、橙縣 到聖地牙哥縣，多處海灘都出現超過10呎至20多呎的巨浪，其中新港灘 地區最高浪頭超過25呎，吸引大批民眾圍觀。但救生員指出，這類巨浪除了對衝浪客構成風險外，對一般遊客更是潛藏致命危險。

「瘋狗浪」近期已引起數起岸邊遊客被捲入大海事件。ABC電視台報導，6月11日一名五歲小女孩與母親在橙縣拉古那灘（Laguna Beach）的海邊沙灘散步，兩人被突然湧來的巨浪捲走。拉古那灘市長Mark Orgill指出，該母親獲救，但五歲小女孩不幸去世。

海岸安全專家指出，每逢大浪來襲，最容易發生意外的其實不是衝浪者，而是前往海邊拍照、觀浪的民眾。許多人誤以為自己站在安全距離外，但瘋狗浪往往毫無預警，單一浪頭可能比前幾波高出數倍，瞬間將人捲入海中。過去數年間，加州沿岸已有多起遊客在觀浪、自拍或站上防波堤時遭海浪捲走的悲劇。

國家氣象局建議：不要站在濕沙區域觀浪。遠離碼頭、防波堤及礁岩。切勿背對海面拍照。攜帶兒童前往海邊時須全程監護。遇到紅旗警告應避免下水。發現有人落海，立即撥打911，切勿貿然下海施救。專家指出，許多民眾往往低估海浪力量，一個成年人在數千磅海水衝擊下幾乎毫無抵抗能力。

專家表示，今年南加海浪威力之所以特別驚人，是因為多種因素同時出現，包括夏季強勁南向湧浪、年度最高天文潮（King Tide）等條件疊加，導致海水頻繁越過沙灘和步道，部分海岸甚至出現局部淹水。

除了大浪本身，海岸侵蝕也成為新的公共安全隱憂。在新港灘和橙縣Crystal Cove State Park等地，連日巨浪已沖走大量沙石，部分區域原本被沙層覆蓋的岩石裸露，一旦民眾被海浪捲倒撞上岩石，可能造成嚴重受傷。在Crystal Cove州立海灘，一座救生員瞭望塔甚至因沙層流失一度傾斜，引發外界關注。此外，聖奧諾弗雷州立海灘（San Onofre State Beach）日前也因海浪侵蝕關閉部分停車區，待海況穩定後才重新開放。

氣象局呼籲民眾，未來幾天前往海邊應隨時注意海浪警報與救生員指示。

南加州19日晚起再迎危險大浪，部分海灘可能出現10呎至20呎甚至超過25呎巨浪，海岸當局籲民眾遠離浪區防意外。（記者楊青╱攝影）