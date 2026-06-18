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難以置信地殘忍 華人致11犬死亡 下場慘了...

洛杉磯訊
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53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tin...
53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）近日宣判。（爾灣警局提供）

爾灣華人狗訓練師虐狗致11隻犬隻死亡案近日宣判，53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）11項重罪動物虐待罪等多項罪名成立，最高面臨13年11個月監禁；其24歲女友劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）因協助掩蓋案情，最高可能被判四年徒刑。檢方指出，薛鄺鍾在照護期間將11隻受訓犬隻關在高溫貨車內的狹小籠中，導致犬隻死亡，事後還試圖迅速火化，並向飼主謊稱寵物是在睡夢中離世，以掩蓋真相，行徑「令人難以置信地殘忍」。

洛杉磯時報報導，橙縣地方檢察官辦公室表示，薛鄺鍾被判11項重罪動物虐待罪、7項輕罪意圖毀滅證據罪及1項輕罪毀滅證據罪，最高可能面臨13年11個月監禁。來自Vista的劉婷芳則被認定協助掩蓋犯罪行為，被判1項重罪窩藏重罪、1項輕罪毀滅證據罪及2項輕罪意圖毀滅證據罪，最高可判四年監禁。

自去年遭逮捕以來，兩人一直被羈押，保釋金均訂為50萬美元。檢察官指出，兩人在去年6月被捕時已收拾好行李，疑準備逃離美國。

案件審理期間，劉婷芳的辯護律師Frederick Fascenelli曾表示，劉婷芳與薛鄺鍾並非情侶關係，她是持簽證赴美，向薛鄺鍾學習犬隻訓練。不過，檢察官Danica Drotman反駁，劉婷芳清楚知道犬隻遭受的待遇，且積極參與後續火化程序。她本可以遠離這些行為，並向執法部門或其他人舉報，但她選擇袖手旁觀。

本案源於警方調查發現，這對男女與11隻送訓犬隻死亡案有關。其中一飼主在兩人被捕前一天向警方報案，表示收到訓練師通知，稱愛犬在睡夢中自然死亡，且已遭火化，令家屬深感懷疑。

爾灣警方表示，有一家人主動聯繫警方，認為原本健康的愛犬竟在訓練期間突然死亡，情況極不尋常。根據調查，薛鄺鍾曾傳訊給飼主：「非常遺憾通知您，Miko昨晚在休息時安詳離世。牠沒有任何痛苦或掙扎的跡象，這完全出乎意料。我對這個損失感到非常悲痛。」

然而調查顯示，這些犬隻實際上被長時間關在高溫悶熱貨車內，擠在狹小籠舍中，最終因中暑死亡。

檢方進一步指出，至少有一隻犬隻死於鈍器造成的外傷；部分犬隻的臉部、毛髮及爪子上發現血跡，顯示死亡前可能曾遭受嚴重傷害。為掩蓋真相，薛鄺鍾還涉嫌冒充飼主身分，將死亡犬隻送往火化，藉此隱藏真正死因。

資料顯示，薛鄺鍾經營的Happy K9 Academy提供犬隻訓練服務，包括為期一至四周的寄宿訓練課程，收費介於999美元至3999美元之間。

對判決結果，橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，狗最害怕的事情之一，就是主人離開後再也不會回來。而因兩名被告令人髮指的殘忍行為，這種恐懼最終成為11隻狗的悲慘現實。

史匹澤說：「牠們再也沒有機會與自己的家人重逢。」

精華 FAQ

  • 主嫌薛鄺鍾被判11項重罪動物虐待、7項輕罪意圖毀滅證據與1項輕罪毀滅證據罪，最高可面臨13年11個月監禁，顯示法院認定其行為極為嚴重。

  • 檢方指出，犬隻被長時間關在高溫悶熱貨車內的狹小籠中，最終因中暑死亡；另有犬隻疑遭鈍器傷害，部分屍體還可見血跡。

  • 劉婷芳被認定協助掩蓋犯罪、參與火化與滅證程序，法院判其多項相關罪名成立，最高可能面臨四年徒刑。

華人 爾灣 橙縣

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