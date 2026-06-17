我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／南非中場遭禁賽3場、梅西踩人卻沒事 主帥轟VAR裁判雙標

「機票失效」聯繫客服是騙局？美聯航乘客損失3000元

客服還是騙局？美聯航乘客損失3000元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名美聯航旅客近日發帖表示已付款機票突然失效，被要求再掏3000美元買機票，引發...
一名美聯航旅客近日發帖表示已付款機票突然失效，被要求再掏3000美元買機票，引發詐欺疑雲。圖為示意圖。（取自美聯航官網）

隨著旅遊需求持續增長，旅客也必須提防日益猖獗的旅遊詐騙。從偽造航空公司客服、仿冒訂票網站，到假冒飯店與旅行社的聯絡訊息，詐騙手法愈發精密，讓不少旅客防不勝防。一名美聯航（United Airlines）旅客近日發帖表示，已付款機票突然失效，被要求再掏3000美元買機票，引發詐欺疑雲。

據TheTravel網站報導，一旅客日前在Reddit論壇分享，月前透過美聯航官網預訂一家四口的機票，並使用美聯航聯名信用卡支付約3000美元。訂票後不僅收到確認資訊，也已完成信用卡帳單付款；但在出發前一天，他突然發現無法透過美聯航手機應用程式辦理線上報到（Check-in），系統持續顯示錯誤訊息。當他聯繫客服協助時，竟被告知原先機票「無效」，若想如期搭機，必須重新購買機票。為避免一家人假期泡湯，他最終額外支付約3000美元重新出票。

大批網友懷疑這可能是典型的航空客服詐騙案。有網友指出，許多旅客在航班出現問題時，往往透過搜索引擎查找客服電話，若誤撥假客服號碼，便可能落入詐騙陷阱。詐騙者通常會以「機票有問題」、「需要重新出票」等理由，要求支付高額費用。

事實上，航空客服詐騙近年已成為旅遊產業的重要風險之一。根據美國聯邦貿易委員會（FTC）警告，詐騙分子經常透過仿冒網站、假社群媒體帳號或偽裝客服專線，冒充航空公司員工與旅客接觸，藉此騙取信用卡資料、銀行資訊或額外付款。

ABC電視台報導，2025年美聯航曾爆出重大客服詐騙案。一乘客因航班取消致電客服改票，卻被轉接至冒充客服的詐騙者。對方以重新購票後可獲退款為由，誘導其支付約1萬7000美元，最終款項並未進入航空公司系統，乘客也未收到退款。事後美聯航坦承，客服人員誤將旅客轉接給詐騙集團，而非公司內部部門。

建議旅客應養成直接透過航空公司官網、App或信用卡背面提供的客服資訊聯繫業者的習慣，避免使用搜尋廣告、社媒留言或不明網站提供的聯絡方式。同時，不要透過電話、簡訊或即時通訊工具提供信用卡號碼、銀行帳戶資訊及驗證碼。若已發生可疑交易，應立即聯絡發卡銀行提出爭議，保留所有交易紀錄、電郵與通話證據，可向FTC舉報冒名頂替者。

精華 FAQ

  • 他原本已在官網替一家四口買好機票，也完成付款，卻在出發前一天無法報到，客服又稱機票無效，為了不影響行程只好重新購票。

  • 因為詐騙常假冒航空客服，利用旅客在航班出問題時急著求助的心理，以「機票有問題」或「需要重出票」為由，誘導受害者再付款。

  • 應直接透過航空公司官網、官方App或信用卡背面客服電話聯繫，不要使用搜尋廣告或陌生連結；也別透過電話、簡訊提供卡號與驗證碼。

機票

上一則

南加華人區工業設施起火 濃煙恐有毒 當局敦促就地避難

下一則

鄭麗文訪美「紀念封」作者 是集郵界成就斐然的他

延伸閱讀

連關韶文也被詐騙…1反常舉動竟被盜刷近7萬元

連關韶文也被詐騙…1反常舉動竟被盜刷近7萬元
77歲翁遭「退款詐騙」 痛失半數積蓄

77歲翁遭「退款詐騙」 痛失半數積蓄
謹防喪葬詐騙盜個資 州府示警

謹防喪葬詐騙盜個資 州府示警
大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴

大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴
投資、換匯詐騙最多 專挑華人長者

投資、換匯詐騙最多 專挑華人長者
申請Global Entry免跑機場 台美商會下月提供就近面試

申請Global Entry免跑機場 台美商會下月提供就近面試

熱門新聞

好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41

超人氣

更多 >
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應