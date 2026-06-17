客服還是騙局？美聯航乘客損失3000元

一名美聯航旅客近日發帖表示已付款機票突然失效，被要求再掏3000美元買機票，引發詐欺疑雲。圖為示意圖。（取自美聯航官網）

隨著旅遊需求持續增長，旅客也必須提防日益猖獗的旅遊詐騙。從偽造航空公司客服、仿冒訂票網站，到假冒飯店與旅行社的聯絡訊息，詐騙手法愈發精密，讓不少旅客防不勝防。一名美聯航（United Airlines）旅客近日發帖表示，已付款機票 突然失效，被要求再掏3000美元買機票，引發詐欺疑雲。

據TheTravel網站報導，一旅客日前在Reddit論壇分享，月前透過美聯航官網預訂一家四口的機票，並使用美聯航聯名信用卡支付約3000美元。訂票後不僅收到確認資訊，也已完成信用卡帳單付款；但在出發前一天，他突然發現無法透過美聯航手機應用程式辦理線上報到（Check-in），系統持續顯示錯誤訊息。當他聯繫客服協助時，竟被告知原先機票「無效」，若想如期搭機，必須重新購買機票。為避免一家人假期泡湯，他最終額外支付約3000美元重新出票。

大批網友懷疑這可能是典型的航空客服詐騙案。有網友指出，許多旅客在航班出現問題時，往往透過搜索引擎查找客服電話，若誤撥假客服號碼，便可能落入詐騙陷阱。詐騙者通常會以「機票有問題」、「需要重新出票」等理由，要求支付高額費用。

事實上，航空客服詐騙近年已成為旅遊產業的重要風險之一。根據美國聯邦貿易委員會（FTC）警告，詐騙分子經常透過仿冒網站、假社群媒體帳號或偽裝客服專線，冒充航空公司員工與旅客接觸，藉此騙取信用卡資料、銀行資訊或額外付款。

ABC電視台報導，2025年美聯航曾爆出重大客服詐騙案。一乘客因航班取消致電客服改票，卻被轉接至冒充客服的詐騙者。對方以重新購票後可獲退款為由，誘導其支付約1萬7000美元，最終款項並未進入航空公司系統，乘客也未收到退款。事後美聯航坦承，客服人員誤將旅客轉接給詐騙集團，而非公司內部部門。

建議旅客應養成直接透過航空公司官網、App或信用卡背面提供的客服資訊聯繫業者的習慣，避免使用搜尋廣告、社媒留言或不明網站提供的聯絡方式。同時，不要透過電話、簡訊或即時通訊工具提供信用卡號碼、銀行帳戶資訊及驗證碼。若已發生可疑交易，應立即聯絡發卡銀行提出爭議，保留所有交易紀錄、電郵與通話證據，可向FTC舉報冒名頂替者。