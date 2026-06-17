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南加華人區工業設施起火 濃煙恐有毒 當局促就地避難

南加華人區工業設施起火 濃煙恐有毒 當局敦促就地避難

洛杉磯訊
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Lineage公司位於播佑岡的冷藏倉儲設施17日發生大火，造成氨氣外洩並引發周邊...
Lineage公司位於播佑岡的冷藏倉儲設施17日發生大火，造成氨氣外洩並引發周邊避難令。（取自Google街景）

據ABC7電視台報導，洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，屋頂太陽能板起火後引發氨氣外洩及多次爆炸，濃密黑煙數英里外清晰可見。洛杉磯市消防局出動直升機灌救，並對包括華人聚居的蒙特利公園市在內周邊社區發布就地避難令；洛杉磯縣警局同步進入警戒狀態。截至發稿，尚未傳出人員傷亡。

因擔心有害物質擴散，洛杉磯市府對火場周邊發布就地避難令，範圍涵蓋101號公路以南至華盛頓大道（Washington Boulevard），以及索托街（Soto Street）與印第安那街（Indiana Street）之間區域。市府呼籲居民留在室內、緊閉門窗，停止使用空調與暖氣系統，並避免非必要外出。

洛杉磯市消防局表示，火警發生於下午2時30分前，地點位於南洛斯帕洛斯街（South Los Palos Street）1400街區的公司Lineage冷藏設施。這座占地49萬1000平方呎的冷藏倉庫屋頂設有大面積太陽能板，火勢最初集中於屋頂，隨後迅速蔓延。消防人員一度控制火勢，但建築物內隨後傳出氨氣外洩及數次小規模爆炸，火勢再度擴大。消防局因此改採防禦性滅火策略，從外部持續灑水降溫，並調派至少兩架灑水直升機支援。空拍畫面顯示，大量黑煙直衝天際，洛杉磯市區多處均可見。

ABC7電視台醫療記者達多爾（Denise Dador）指出，火場涉及大量太陽能板，燃燒時可能釋放一氧化碳及有毒煙霧，高溫下也可能產生含氟有害氣體，對人體健康構成威脅。吸入煙霧可能造成呼吸道發炎、眼鼻刺激及咳嗽，氣喘及心血管疾病患者風險更高。

受事故影響，洛杉磯警察局宣布進入警戒狀態，以利調度更多警力支援現場及交通疏導。鄰近5號及710號公路維持通行，但部分路段車流緩慢。涉事的Lineage公司表示，該設施主要從事食品及飲料冷藏儲存，並提供急速冷凍服務；火警原因仍待調查。

精華 FAQ

  • 火警發生於洛杉磯播佑岡南洛斯帕洛斯街1400街區的Lineage冷藏設施，屬大型冷藏倉儲中心，主要提供食品、飲料冷藏與急速冷凍服務。

  • 因火場涉及太陽能板燃燒、氨氣外洩及多次爆炸，濃煙可能夾帶一氧化碳與有毒氣體。市府因此要求居民留在室內、關閉門窗並停止空調運作。

  • 消防局採取防禦性滅火策略，從外部持續灑水降溫，並出動至少兩架灑水直升機支援；警方則進入警戒狀態，協助調度警力與交通疏導。

蒙特利公園市 洛杉磯 華人

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