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王愛琳後 亞市選出新市議員 清華畢業、商科背景

亞凱迪亞市訊
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John Han有豐富的商業管理背景。（亞凱迪亞市議會截圖）
John Han有豐富的商業管理背景。（亞凱迪亞市議會截圖）

亞凱迪亞市議會16日晚經過四位市議員投票，任命亞裔John Han為該市第三區新市議員。該市前市議員王愛琳（Eileen Wang）因被指控充當中共代理人辭職，之後其市議員職位一直空缺。

亞凱迪亞市議會2日對多位市議員候選人進行面試。面試後，在職的四位市議員分別評選出前三名候選人，從高到低給予分數。最後通過積分制，得分最高的那位候選人勝出。在16日晚計票中，John Han以總分9分最終贏得市議員的職位。

John Han通過宣誓正式成為亞凱迪亞市議員，任期直到11月公投該市選民通過投票選出新的市議員。John Han在市議會上發言稱，很高興能出任該職位，期待與各位市議員共同合作。

根據市府官網的公開資料，John Han是一名自僱人士，從事投資管理，居住在亞凱迪亞市10年。他在資產、投資、管理諮詢領域很有經驗，管理數千萬的資產投資。John Han曾在清華大學和INSEAD商學院深造。

John Han的商科背景受到在任市議員們的欣賞。其中市議員關美滿稱，John Han的數學背景可以讓市府在商討預算時獲得助力。她期待與John Han的合作。

王愛琳宣布辭職，第三區市議員席位空缺後，市府開放第三區居民申請擔任市議員。根據市政經理的報告，最初有11人提交申請，但後來有五人退出，剩下六人在2日的市議會進行面試，John Han是唯一一個亞裔。退出的五名候選人中，有三位是華裔。

亞凱迪亞市長鄭博仁接受本報採訪時表示，他不知道為何突然有那麼多人退出申請，其中包含不少華裔。王愛琳事件後，城市中確實有不少針對華裔的偏見，但也有華人站出來為華裔正名。他說，亞凱迪亞目前需要的是團結，而不是爭吵、憤怒，後兩者解決不了問題。

在16日晚的市議會，有Liang姓華女發言，呼籲社區停止因王愛琳事件對華裔的偏見。她說，在美國，除了美國土著印第安人，每個人嚴格意義上都是移民。華裔與其他種族一樣，勤勤懇懇，他們也為這個國家做出貢獻。她說，「我們從世界各地帶來希望，在美國追求夢想。」絕不能僅因王愛琳單一事件，就否定所有華裔。

John Han（左）通過面試成為新市議員，填補王愛琳辭職後留下的空缺。（亞凱迪...
John Han（左）通過面試成為新市議員，填補王愛琳辭職後留下的空缺。（亞凱迪亞市議會截圖）

精華 FAQ

  • 市議會經過面試與積分制評選後，最後由亞裔John Han獲得最高分，正式被任命為第三區新市議員，接手王愛琳辭職後留下的空缺。

  • John Han是自僱人士，主要從事投資管理，居住亞凱迪亞十年，擅長資產與管理諮詢，並曾在清華大學與INSEAD商學院深造，具豐富商務經驗。

  • 王愛琳事件後，社區出現對華裔的偏見與疑慮，甚至影響候選人參與意願；市長與居民都呼籲停止以單一事件否定整體華裔，強調團結與理性溝通。

王愛琳 投票 中共

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