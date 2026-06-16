南加2男策畫襲擊白宮 FBI挫敗無人機炸彈陰謀

調查員發現，Bryan Omar Roa與Michael Alan Thomas曾多次透過通訊軟體討論反政府極端思想，並至少見面一次進行射擊訓練及戰術演練。（司法部提供）

聯邦調查局（FBI ）16日公布一起震驚全美的恐怖攻擊陰謀。執法人員在白宮 大型UFC格鬥賽暨美國建國250周年慶祝活動（14日）舉行前四天，成功挫敗一起利用裝載爆裂物的無人機及狙擊手襲擊活動現場的計畫，包括兩名南加 州男子在內的多名嫌犯被捕。兩名南加州嫌犯16日在河濱市聯邦法院首次出庭，法官裁定不得交保，羈押候審。

根據NBC電視台報導，聯邦法院文件顯示，來自南加州內陸帝國地區的Bryan Omar Roa與Michael Alan Thomas，涉嫌與多名共犯策畫攻擊14日在白宮南草坪舉行的「UFC Freedom 250」活動。當天總統川普及多名聯邦高層官員均出席，現場聚集數萬觀眾。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)表示，聯邦探員在攻擊行動前掌握相關情報，隨即多執法機關展開調查。經數日追查後，執法人員在嫌犯行動前成功瓦解整起陰謀。

根據目前公開的法庭文件，本案至少涉20人。嫌犯透過加密通訊軟體聯絡，討論無人機攻擊、逃跑路線及現場部署等細節。部分成員甚至計畫在無人機爆炸引發混亂後，對逃離現場的民眾開槍射擊。

起訴文件指出，嫌犯曾在網路聊天室討論利用攜帶爆裂物的無人機攻擊白宮活動區周邊建築，再由狙擊手對特定「高價值目標」（high-value targets）發動攻擊。聯邦執法部門認為，若計畫得逞，恐造成重大傷亡，因此將本案列為重大國安威脅案件處理。

法院文件顯示，涉案人士來自俄亥俄州、密蘇里州及加州，目前至少已有五嫌落網。

南加嫌犯Bryan Omar Roa的手機遭聯邦探員扣押後，被發現存有與共犯討論攻擊計畫的通訊紀錄。Roa向調查員表示，他曾試圖駕車前往華府參加抗議活動，但途中因車輛故障未能抵達首都。不過，FBI認為相關通訊內容顯示其涉嫌參與攻擊策畫。

另一嫌犯Michael Alan Thomas則承認，他在組織內扮演規畫者與顧問角色，但聲稱無意親自參與攻擊。

調查員發現，兩人曾多次透過通訊軟體討論反政府極端思想，並至少見面一次進行射擊訓練及戰術演練。

近年來，美國接連發生涉政治人物的暴力事件，從競選造勢活動槍擊案到針對政府機構的威脅案，均使執法部門高度警戒。

國土安全部與FBI曾多次警告，大型體育賽事、政治集會及國慶活動均可能成為無人機攻擊目標。隨著網路極端主義與無人機技術結合，相關新型安全威脅正受到執法機關密切關注。

南加嫌犯Bryan Omar Roa的手機遭聯邦探員扣押後，被發現存有與共犯討論攻擊計畫的通訊紀錄。（司法部提供）