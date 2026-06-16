「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

Jiaying Chen使用的假護照。（LVMPD）

美國內華達州拉斯維加斯華裔女、33歲的陳佳穎（Jiaying Chen，音譯）涉嫌偽造、持有假護照等身分信息，近幾年與至少14名男子結婚，騙取數萬元後失聯。根據警方信息，她曾在短短三個月內就與六男子結婚。結婚對象大都是通過「微信 」社交平台認識。

根據警方公布的陳佳穎證件照，該女笑容甜美、長相清純，很難將她與詐騙慣犯聯繫到一起。Fox5電視台以及Las Vegas Review-Journal報導，拉斯維加斯大都會警局（Metropolitan Police Department）的兩份逮捕報告顯示，自2019年以來，警方已查出陳佳穎以本名及化名「Vicky Liang」在克拉克縣（Clark County）共涉14份結婚證書紀錄。警方指出，她涉嫌使用化名、偽造身分證，並在多份婚姻申請文件中提供不實資訊，以實施婚姻詐騙。

通過微信認識受害者

警方表示，克拉克縣婚姻登記局（Marriage Bureau）於2024年調查期間向警方通報此案。幾乎同一時間，多名男子也向警方報案，稱在中國社群平台微信（WeChat）認識陳佳穎後遭詐騙。

警方在報告中指出：「在交往短時間後，陳佳穎便會提出結婚建議。」陳佳穎經常編造不同故事，內容多與中國生病的家人有關，藉此向對方借錢。「一旦收到錢款，陳佳穎便會切斷所有聯繫。」

五年交14份結婚申請

警方調查發現，婚姻登記資料顯示，陳佳穎2019年3月11日至2024年5月27日約五年間，共提交14份結婚申請。

多名受害男子向警方表示，他們因相信陳佳穎的說法，而損失數萬美元。其中一男子表示，陳佳穎聲稱中國有親屬生病急需醫療費，他因此借給她4萬美元，但從未收到還款。另一男子表示，兩人剛完成結婚登記，陳女便要求2萬3000美元協助其生病家人。警方指出，該男子匯款約兩周後，陳女便告知：「她不想再繼續這段婚姻。」

還有一男子表示，他因類似理由損失2萬美元。有受害者向警方表示，他與陳佳穎交往一年後結婚。婚後，陳佳穎提議共同存錢購屋，因此他與家人籌集約3萬美元交給陳佳穎保管。在另一案例中，警方指出，一男子告訴調查員，他當時正在辦理與陳佳穎的婚姻撤銷（annulment）程序。然而，在法院正式核准撤銷婚姻前，陳佳穎竟已與另一男子結婚。

警方認為，這顯示陳佳穎涉嫌在前一段婚姻法律關係尚未完全解除情況下，再次進行婚姻登記，相關行為也成為警方調查重婚罪指控的重要依據之一。

警方報告中列為受害人的一女子向警方表示，陳佳穎不僅涉婚姻詐騙，也曾以支票詐欺手法對她下手。

根據該女子說法，陳女涉嫌利用一男子的銀行帳戶開立空頭支票（bad checks），透過支票兌現計畫（check cashing scheme）騙取資金，導致她損失約4萬美元。

目前調查顯示，受害者人數可能仍在增加，警方也持續追查相關婚姻紀錄及資金流向，以確認是否還有更多受害人尚未出面。

2024年已遭起訴卻未出庭

法院紀錄顯示，2024年8月，克拉克縣檢察官已對陳佳穎提出重婚罪（bigamy）及超過10萬美元竊盜罪指控。

然而，陳女並未依規定出席首次法院聽證會，因此法官簽發逮捕令。拉斯維加斯法院（Las Vegas Justice Court）紀錄顯示，警方此後一直在追查她的下落。

警方埋伏餐廳逮人

今年6月，警方接獲線報指出，陳佳穎準備在拉斯維加斯一餐廳與一男子見面，並商討結婚事宜。接獲消息後，拉斯維加斯大都會警局與美國國土安全調查局（Homeland Security Investigations）聯手展開監視行動，在餐廳周邊部署埋伏。

當陳佳穎現身後，執法人員立即上前將其逮捕。警方表示，在逮捕過程中查獲一本疑似偽造的美國護照以及一張假的內華達州駕駛執照。

此次遭逮捕後，陳佳穎被控：重婚罪、金額超過2萬5000美元的竊盜罪、偽造文書罪（Forgery）。目前她被羈押於克拉克縣拘留中心（Clark County Detention Center），等待後續司法程序。

調查員認為，實際受害人數與涉案金額可能高於目前已知數字，案件仍在持續擴大調查中。

Jiaying Chen使用的假內華達州駕照。（LVMPD）