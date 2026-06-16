身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

法律專家表示，截至目前為止，並未看到USCIS全面放慢或暫停審理境內身分調整案件的跡象。許多綠卡申請案件仍按照原有程序推進。圖為洛杉磯國際機場的入境口。（記者趙健╱攝影）

美國公民暨移民 服務局（USCIS）5月21日發布備忘錄，強調海外領事館簽證程序（Consular Processing）應成為許多移民申請永久居留的優先途徑，引發移民社群擔憂，擔心境內身分調整（Adjustment of Status，AOS）申請將變得更難獲批。不過，據The National Law Review報導，法律專家表示，政策實施以來，目前尚未出現外界原先擔心的大規模衝擊。

根據移民法律事務所Greenberg Traurig近日發布的觀察報告，目前已遞交的AOS案件仍持續獲得批准，包括持F-1學生簽證 、H-1B工作簽證及L-1跨國企業主管簽證等身分的申請人。截至目前，未看到USCIS全面放慢或暫停審理境內身分調整案件的跡象。許多綠卡 申請案件仍按照原有程序推進。

除綠卡申請外，與AOS案件相關的工作許可（Employment Authorization Document，EAD）及回美證（Advance Parole，AP）申請，也持續獲得批准。

報告同時指出，各地移民局辦公室的綠卡面談仍持續進行。部分申請人反映，面談過程完全沒有提及5月的新備忘錄，審查重點仍集中於申請資格、維持合法身分紀錄、工作經歷、家庭關係及申請表內容等傳統問題。

不過，也有部分申請人在面談時被詢問，為何選擇在美國境內辦理身分調整，而非透過海外領事館辦理移民簽證。律師認為，這類問題目前較像是官員了解情況的延伸詢問，尚未顯示會直接影響案件結果。

備忘錄發布後，另一項外界關注焦點是USCIS是否會大量發出補件通知（Request for Evidence，RFE），要求申請人解釋為何適合在美國境內辦理身分調整。報告指出，全美確實已有少數律師反映收到類似補件通知，但目前仍屬零星個案。由於政策發布時間不長，尚難判斷這是否會成為未來普遍趨勢。

至於旅行問題，目前也未見明顯變化。律師表示，截至目前為止，尚未接獲客戶因新政策而在持AP、H-1B或L-1身分出入境時遭遇特殊困難的案例。

值得注意的是，部分移民申請人開始採取更具彈性的策略，希望保留未來透過海外領事館辦理移民簽證的選項。不過，律師強調，目前的觀察數據並不支持「AOS已不可行」的說法。對許多符合資格的申請人而言，境內身分調整仍是最實際且最方便的永久居留途徑。

報告指出，未來幾個月隨著更多案件進入面談與審理階段，外界將能更清楚了解各地移民局如何解讀這項政策，以及是否會出現新的審查趨勢。現階段來看，AOS案件仍在正常推進，包括綠卡申請核准、面談安排，以及工卡與回美證核發，都尚未出現重大變化。