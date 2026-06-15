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全球旅客評選結果出爐 長榮航空獲最佳座椅舒適度大獎

洛杉磯訊
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2026年航空旅客體驗協會（Airline Passenger Experien...
2026年航空旅客體驗協會（Airline Passenger Experience Association，APEX）年度獎項結果近日出爐，其中來自台灣的長榮航空（EVA Air）在全球航空公司評選中榮獲「最佳座椅舒適度」大獎。（本報檔案照）

2026年航空旅客體驗協會（Airline Passenger Experience Association，APEX）年度獎項結果近日出爐，不少亞洲航空公司都獲獎，其中來自台灣的長榮航空（EVA Air）在全球航空公司評選中榮獲「最佳座椅舒適度」大獎、來自韓國的大韓航空（Korean Air）也在全球評選中獲得「最佳客艙服務獎」大獎。

APEX每年根據全球旅客實際搭乘體驗進行評選，被視為航空業重要的服務品質指標之一。今年全球最佳航空公司各項獎項分別由不同航空公司摘下，2026年APEX全球最佳航空公司獎項其他得主包括：阿聯酋航空（Emirates）獲得「最佳機上娛樂」獎、卡達航空（Qatar Airways）獲得「最佳餐飲服務」獎、及達美航空（Delta Air Lines）獲得「最佳Wi-Fi服務」獎。

其中，長榮航空在全球評選中榮獲「最佳座椅舒適度」大獎，展現其在客艙設計、乘坐空間及長程飛行舒適體驗方面深受旅客肯定，更在大中華地區評選中摘下「大中華區最佳航空公司」殊榮，成為本屆表現最亮眼的亞洲航空公司之一。

其他航空公司在大中華地區同樣有所斬獲。中華航空（China Airlines）獲得「大中華區最佳客艙服務」獎；國泰航空（Cathay Pacific）拿下「大中華區最佳機上娛樂」與「大中華區最佳Wi-Fi服務」兩項大獎；廈門航空（Xiamen Air）獲得「大中華區最佳餐飲服務」獎；而中國東方航空（China Eastern Airlines）則榮獲「大中華區最佳座椅舒適度」獎。

在全球各項大獎中，來自美國的航空公司僅有達美航空同時獲得APEX「全球五星級航空公司」認證，該榮譽全球僅有40家航空公司獲得。達美航空目前已在超過1200架客機上提供免費Wi-Fi服務。

在北美地區獎項方面，墨西哥航空（Aeroméxico）創下歷史紀錄，成為首家獲得「北美最佳全球航空公司」的非美國航空公司。該公司以優異的機上娛樂、座椅舒適度以及五星級航空認證脫穎而出。其他北美航空獎項得主包括：微風航空（Breeze Airways）獲得「「最佳大型航空公司」獎、西南航空（Southwest Airlines）獲得「最佳低成本航空公司」獎、JSX航空獲得「最佳區域航空公司」獎、達美航空獲得「最佳機上娛樂」獎、捷藍航空（JetBlue Airways）獲得「最佳機上娛樂」獎與「最佳座椅舒適度」獎、及夏威夷航空（Hawaiian Airlines）獲得「最佳Wi-Fi服務」獎。

California Post報導，APEX獎項評選依據旅遊應用程式TripIt蒐集的乘客評價資料，涵蓋全球近600家航空公司、超過100萬個航班與數百萬名旅客的匿名評分。旅客以五星制針對客艙舒適度、服務品質、餐飲及娛樂等項目進行評價，因此被認為能真實反映乘客體驗。

此外，根據最新公布的「2026年J.D. Power北美航空公司滿意度研究」，儘管今年受到航空燃油供應短缺、航班取消增加及行李費上漲等因素影響，北美旅客整體滿意度仍較去年提升8個百分點，反映航空業整體服務品質持續改善。其中達美航空在高端經濟艙（Premium Economy）類別排名第一，旅客對其額外腿部空間、專屬行李置物空間及餐飲服務給予高度評價。

精華 FAQ

  • 長榮航空在APEX 2026年度全球評選中拿下「最佳座椅舒適度」大獎，顯示其在客艙設計、乘坐空間與長程飛行舒適性方面，深受全球旅客肯定。

  • APEX獎項主要依旅遊應用程式TripIt蒐集的乘客評價資料，涵蓋近600家航空公司、超過100萬個航班與數百萬名旅客的匿名五星制評分。

  • 大韓航空獲全球最佳客艙服務，阿聯酋奪最佳機上娛樂，卡達獲最佳餐飲，達美拿最佳Wi-Fi；大中華區則由華航、國泰、廈航與東航等分別獲獎。

達美航空

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