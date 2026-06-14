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能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

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能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

華人長者退休後，聚會聊天話題常會涉及如何規畫晚年生活，其中是否利用政府機構擔保反向抵押貸款（Reverse Mortgage）來滿足居家養老開支。然而，當討論到「辛苦一輩子終於還清房貸，到了晚年卻又要重新借貸」時，不少人表現出強烈排斥。

在許多華人長者的觀念中，房子不僅是居住資產，更是留給下一代的重要遺產。因此，即使擁有可觀的房屋淨值，也不願在晚年動用，以免影響子女未來繼承，或增加下一代財務負擔。

會計師汪光中表示，華人始終抱持保留態度的主要原因並非產品本身，而是受到傳統家庭觀念及資產傳承思維的深刻影響。即使財務條件符合申請資格，許多人仍傾向選擇較為保守的方式，不願動用房產累積的淨值。

所謂反向抵押貸款，尤其是由聯邦住房管理局（FHA）擔保的「房屋淨值轉換抵押貸款」（Home Equity Conversion Mortgage，HECM），是專為退休人士設計的財務工具。允許擁有房產、但退休收入有限的長者，將房屋淨值轉換為可支配資金，同時繼續居住在原有住宅內，而且無需每月還款。這是一種將不動產資產轉化為現金流的安排。

恐銀行拿走房子

然而，在部分華人長者中，對這項產品一直有距離感。退休人士Liu先生表示，自己目前不缺生活資金，也不希望為已還清貸款的住宅再增任何債務，因此雖知有反向抵押貸款這項產品，但從未考慮申請。Fu女士則表示，過去曾向專業人士諮詢過相關內容，但在了解申請程序後，覺得手續相當繁瑣，加上各項費用不低，認為大部分成本都落入銀行手中，因此決定放棄。她坦言，對於反向抵押貸款，自己始終存有「銀行最後會把房子拿走」疑慮。

汪光中指出，不能忽視一個更深層的文化因素。對許多第一代華人移民而言，來美國打拚目標，就是在退休前還清房貸，擁有一棟完全屬於自己的房子，實現心中的「美國夢」。當聽到「Reverse Mortgage」時，即使不需每月還款，仍被視為一種貸款，心理上自然容易產生抗拒。

不過，他表示，政府推出反向抵押貸款的初衷，正是協助年長屋主運用房屋淨值改善退休生活，因此申請資格與使用方式均有明確規範。例如，夫妻共同申請時通常需年滿62歲；貸款審核重點主要在房屋淨值及房產條件，而非借款人的信用評分。借款人可依個人需求選擇固定利率、浮動利率，或信用額度（Line of Credit）等不同方案。

汪光中表示，如果有華人長者前來諮詢，他通常會建議60歲、70歲以上且擁有較高房屋淨值的退休人士，認真評估反向抵押貸款是否適合自身需求。

他說：「反向抵押貸款最大的優勢是不需要每月償還貸款，可以在不出售房屋的情況下取得現金流，對退休人士而言財務壓力相對較小。只要持續居住在房屋內，並依規定繳納房產稅及房屋保險，一般不必擔心房屋被銀行收回。」

他補充說，常常聽年長者說賣了大房子換小房子，剩餘的錢慢慢維持養老用，或者分給子女。實際上這些都是屬於華人傳統觀念誤區。而反向抵押貸款的目的就是為長者解決這些問題。

兒女憂遺產縮水

儘管如此，反向抵押貸款的運作機制仍具有一定複雜性。由於利息會隨時間累積、貸款餘額逐年增加，加上未來房屋出售時的清償方式較難理解，若缺乏完整說明，很容易讓人誤以為銀行正逐步侵蝕房屋產權。事實上，在符合相關規定情況下，屋主仍然擁有房屋所有權。但法律制度上的保障與民眾心理感受之間，往往存在不小落差，這也是許多華人長者難以接受反向抵押貸款的重要原因之一。

從華人家庭內部來說，討論反向抵押貸款時，子女態度往往也有影響。雖然父母有增加現金流的需求，但兒女擔心遺產縮水，或對金融產品缺乏了解與信任，財務規畫就可能被擱置。這種跨世代對於房屋價值與功能的不同理解，也使得反向抵押貸款在華人移民家庭中的普及程度，始終不及主流社會。

精華 FAQ

  • 它讓符合資格的退休屋主把房屋淨值轉成可支配現金，仍可住在原屋內，且通常不必每月還款，適合需要補足退休生活開支的人。

  • 主要是傳統觀念把房子視為傳承資產，不願晚年再借貸；同時也擔心手續繁瑣、費用偏高，甚至誤以為銀行最後會把房子拿走。

  • 子女常擔心房產淨值累積後會被利息侵蝕，導致遺產縮水；若家人對產品不熟悉或缺乏信任，父母即使有現金需求也可能暫緩申請。

退休 貸款 華人

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