鄭麗文：與中共對話不代表接受共產主義

國民黨主席鄭麗文於14日洛杉磯的媒體聯訪記者會上表態，國民黨沒有修改黨綱的必要，因為與中國大陸展開對話交流，不代表認同或接受共產主義。（記者謝雨珊／攝影）

針對外界質疑國民黨重啟與中國共產黨交流後，是否應調整黨綱中的反共立場，國民黨主席鄭麗文 於14日洛杉磯 的媒體聯訪記者會上表態，國民黨沒有修改黨綱的必要，因為與中國大陸展開對話交流，不代表認同或接受共產主義。

鄭麗文指出，國共內戰曾造成數百萬人傷亡，是一段極為慘痛的歷史。冷戰期間兩岸長期隔絕，也衍生許多悲劇。隨著冷戰結束與全球化發展，兩岸在1990年代迎來和解與交流契機，並在此背景下形成九二共識，希望透過擱置爭議、加強對話來降低衝突風險。

她強調，中國國民黨與中國共產黨是兩個不同的政黨，擁有不同的理念與制度基礎。國民黨始終以中華民國憲法及三民主義為依歸，並不支持共產主義，因此與中共 對話交流，並不代表放棄自身價值與立場。

鄭麗文表示，兩岸交流的目的在於結束過去敵對與衝突的歷史，以和平方式處理分歧，而非要求彼此完全一致。「我跟你握手，不代表我要變成你；我跟你交朋友，也不代表我要跟你完全一樣。」她認為，即使雙方制度與意識形態存在差異，仍然可以在對等基礎上展開溝通與合作。

談及民進黨兩岸政策時，鄭麗文則反問，既然歷任民進黨領導人都曾表示台獨不可行或相關議題並非現階段重點，民進黨是否應重新檢視台獨黨綱。她主張，兩岸和平與交流不應是特定政黨的專利，而應成為台灣社會共同追求的方向。

鄭麗文表示，未來若民進黨願意在現行憲政架構下與對岸展開對話交流，她樂觀其成，因為促進兩岸和平穩定，本來就應是全體台灣人民共同努力的目標。