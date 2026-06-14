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名廚點名Costco5大最佳牛肉類別 最便宜每磅不到5美元

【洛杉磯訊】
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好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓╱攝影）
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓╱攝影）

Costco向來以1.5美元熱狗套餐、大份量烘焙食品和高CP值商品聞名，但許多老饕認為，真正被低估的其實是肉品部門。近日，任職於聯合國西班牙代表團的行政主廚卡巴霍（Isaac Bernal Carbajo）接受美國媒體訪問時，點名Costco最值得入手的五大牛肉部位，認為無論品質、份量或價格，都在當前高通膨時代展現出難得的競爭力。

卡巴霍表示，雖然Costco的牛肉未必能完全媲美專業肉舖，但其最大的優勢在於品質穩定、周轉率高，加上價格通常遠低於一般超市，特別適合經常下廚、喜愛燒烤，或需要大量備餐的消費者。

排名第一的首推Prime級牛胸肉（Prime Brisket）。牛胸肉是美式燒烤文化中的明星食材，尤其適合低溫慢烤。卡巴霍指出，Costco販售的整塊Prime牛胸肉通常超過12磅，油花分布均勻，品質相當出色。有消費者近期甚至以每磅4.99美元的價格買到Prime級牛胸肉，價格與不少超市的Choice等級牛肉相當，堪稱高CP值代表。美國牛肉分級從高到低分別是Prime、Choice、Select。

另一項推薦則是牛小排（Short Ribs）。由於肉質富含油脂與膠原蛋白，無論燉煮、燒烤或韓式料理都十分適合。卡巴霍認為，牛小排是最適合大量採購的部位之一。尤其在Costco Business Center，牛小排價格甚至低至每磅6.59美元，遠低於許多傳統超市售價。

被譽為牛肉中最嫩部位的菲力（Tenderloin）也榜上有名。儘管價格較高，但仍是不少家庭聚餐和節日大餐的首選。Costco目前Choice等級菲力約每磅21美元，Prime等級則可達每磅36美元。不過若選購已切好的菲力牛排，有時反而比整條菲力更划算，也省去自行分切的麻煩。

至於較少受到關注的肩胛烤肉（Chuck Roast），則被不少燒烤愛好者稱為「窮人的牛胸肉」。這個部位適合長時間燉煮或煙燻，不僅能做成手撕牛肉，也能絞成漢堡肉排。由於油脂含量較高，成品往往比一般絞牛肉更為多汁。Costco常見包裝約5磅左右，每磅約8.5美元，是許多家庭備餐的熱門選擇。

最後上榜的是整條紐約客牛排原肉（Whole Strip Loin）。這塊重量約13磅的大包裝牛肉可說是一肉多用，不僅能自行切成紐約客牛排，也能製作烤牛肉，修下來的邊角料還能拿來做費城牛肉三明治或提煉牛油。Choice等級目前約每磅13美元，Prime等級約每磅16美元，對於願意自行處理牛肉的消費者而言，相當划算。

在牛肉價格持續攀升的情況下，卡巴霍認為，Costco最大的優勢並非販售最高級的肉品，而是在品質、份量與價格之間取得平衡。對於喜歡烤肉、家庭聚會或大量備餐的消費者來說，這五大部位都是值得列入採購清單的選項。

精華 FAQ

  • 因為名廚認為Costco牛肉品質穩定、周轉率高，且價格通常低於一般超市，在通膨環境下仍能提供高CP值，適合常下廚與大量採買。

  • Prime牛胸肉適合低溫慢烤，牛小排適合燉煮與燒烤，菲力適合節日餐桌，肩胛烤肉可燉煮或做漢堡，整條紐約客原肉則可切牛排或做烤肉。

  • Prime牛胸肉可低至每磅4.99美元，牛小排在Business Center約每磅6.59美元，肩胛烤肉約每磅8.5美元，整條紐約客原肉也比外面通路更划算。

Costco 聯合國

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