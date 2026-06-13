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華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

記者王若然／洛杉磯即時報導
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15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生...
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

當大多數同齡孩子在上八年級課程時，13歲的華裔少年Clovis Hung已開啟爾灣加大（UC Irvine）第一年的學習。今年6月，15歲的Clovis將從爾灣加大人文學院（School of Humanities）畢業，成為該學院歷史上最年輕的畢業生。

爾灣加大史上最年輕畢業生之一

爾灣加大人文學院報導，Clovis攻下歷史學士學位並輔修人文學。學習歷史人文，出自他對該領域許久的好奇。Clovis表示，學習該領域滿足他長久以來的知識追求，「環境和好奇驅使著我。」他說：「當我身處的環境在推我前進，我想繼續這種追求。」

Clovis學習速度異於常人，從小已顯露端倪。2020年秋季，九歲的Clovis入學富樂頓社區大學特別入學項目（Special Admit Program）。當Clovis12歲從該社區大學畢業時，同時拿下五個副學士學位，並成為該校建校108年以來最年輕的畢業生。

熱衷飛機航空知識 課外活動豐富

除歷史人文，Clovis還對航空和太空工程感興趣。他是美國民間航空巡邏隊（Civil Air Patrol，簡稱CAP）的二等軍官、富樂頓社區大學無人機俱樂部成員。Clovis正在學習個人飛機駕照，等16歲時就會被允許開啟獨自飛行。他說：「如果我進入商業航空公司工作，我將有機會飛往世界各地，也能夠更深入理解那些國家的歷史與文化。」

除課業之外，Clovis從12歲開始接觸射箭，並在近兩年代表爾灣加大射箭俱樂部參加比賽。在繁忙課業與活動之間，Clovis還曾赴台灣進行一學期的交換學習，就讀於台灣國立大學（National Taiwan University）。當時年僅14歲的他，在母親陪同下前往台灣數月，母親透過遠端方式持續從事家教工作。

Clovis喜歡人文歷史，這與他從小頻繁隨父母旅遊有關。若經費有限，Clovis的媽媽Choi會通過購買打折機票，並在食宿上節省經費。Choi說：「沒有什麼能替代旅遊的經歷。」她認為真實世界的體驗比教科書更有價值。目前Clovis已遊覽過37個國家。今年8月，他將前往玻利維亞、智利和薩爾瓦多。屆時，他拜訪過的國家將增至41個。

未來10年 有更多可能性

Clovis的求學之路遠未結束。

今年秋季，他將在富樂頓社區學院開始攻讀無人機開發與自主系統（Drone Development and Autonomous Systems）理學學士學位，同時修習化學與物理銜接課程（bridging courses），為未來攻讀航太工程碩士學位保留更多選擇。

談到未來十年規畫，Clovis希望成為一名商業航空機師。對他而言，十年似乎是一段足以創造許多可能性的時間。畢竟，十年前的他，才剛剛開始上幼稚園；如今，他已經完成大學學業，並朝著航空領域的職業夢想邁進。

Clovis Hung獲得歷史學士學位並輔修人文學。（Song Choi提供）
Clovis Hung獲得歷史學士學位並輔修人文學。（Song Choi提供）

Clovis Hung有很多興趣愛好，走訪過世界各地。（Song Choi提供）
Clovis Hung有很多興趣愛好，走訪過世界各地。（Song Choi提供）

精華 FAQ

  • 他在九歲時進入富樂頓社區大學特別入學項目，十二歲便完成學業並取得五個副學士學位，成為該校創校108年來最年輕的畢業生，學習速度極為驚人。

  • Clovis在爾灣加大主修歷史學，並輔修人文學。他表示自己長期對歷史與人文充滿好奇，認為環境與求知慾推動他持續前進，因此選擇這個領域深入學習。

  • 他熱衷航空、太空工程與無人機，也參加射箭比賽，並在準備私人飛機駕照。未來他計畫攻讀航太工程相關課程，最終希望成為商業航空機師。

爾灣 華裔

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