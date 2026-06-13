我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總冠軍戰G5／溫班亞瑪搧5火鍋 尼克上半場落後5分

不想再繳房產稅？ 關注這10州

尋找中國「幽靈船」 美軍斥資上億部署「小光魚」

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍支持的一支無人駕駛船隊已在加州附近海域部署，以追捕中國幽靈船隊。（取自S...
美國海軍支持的一支無人駕駛船隊已在加州附近海域部署，以追捕中國幽靈船隊。（取自Seasats）

紐約郵報報導，一支由美國海軍支持的「無人自主偵察船隊」已於加州外海正式部署，其核心任務是搜捕與追蹤中國的「幽靈船隊」（Ghost Fleets，指關閉識別系統、隱匿行蹤的船隻）。該設備曾在台海這一敏感地帶，成功發現多艘嘗試隱匿行蹤的中國艦船。

這款名為「小光魚」（Lightfish）的無人偵察船，是由聖地牙哥新創公司「Seasats」專為海上情監偵（ISR）任務研發。該船全長僅12英尺（約3.6公尺），不需任何船員登船操作，即可執行遠海部署。

「小光魚」無人船核心功能：反匿蹤追蹤，鎖定並回傳幽靈船隊的精準座標；水下通信中繼，接收水下聲學訊號，並轉譯為無線電波透過衛星傳回陸地，解決潛艦、潛水員與水下機器人無法直接連網的痛點；多元偵巡，具備氣象監測、反走私、反非法捕撈等多功能。

Seasats公司透露，其無人船先前在執行任務時，曾於台灣專屬經濟海域（EEZ）遭遇「多艘中國軍艦」，當時這些軍艦全數關閉「船舶自動識別系統」（AIS）以隱匿身分。然而，「小光魚」成功追蹤到這批軍艦，並拍攝影像確認其型號與來源。值得注意的是，該次任務也是全球首次有自主無人船成功貫穿台海這一敏感地帶。

隨著中美在台海與南海的博弈升溫，Seasats憑藉此技術已成功吸引投資人高達4000萬美元資金，並斬獲價值1億美元的國防部合約。

Seasats幕僚長科文（Declan Kerwin）指出，在衛星與感測器無所不在的現代，大眾可能很難想像船隻還能藏匿在海洋中，但這正是長航程無人船的關鍵價值。他強調：「這些無人船能在陸基雷達鞭長莫及的海域，提供全方位的海上情勢覺知（Maritime Domain Awareness）。」

由於無線電波無法穿透水體，該公司執行長弗拉尼根（Flanigan）補充：「水下潛艦、潛水員或水下機器人無法直接連網路，必須仰賴部署在海面上的媒介（如無人船）來扮演通信橋樑。」

因應地緣政治衝突風險加劇，美國海軍正加速與Seasats的合作。該公司預計今年8月全面啟用位於聖地牙哥、占地超過6萬1000平方英尺的新總部，預計容納70名頂尖員工。

面對台海局勢，Seasats明確表示，公司正「積極與台灣及印太地區的盟軍接觸，準備在關鍵前線部署並擴大常態性的海上情勢覺知系統」，以反制中共在周邊海域的灰色地帶威脅。

精華 FAQ

  • 它主要用於海上情監偵、反匿蹤追蹤與水下通訊中繼，也能執行氣象監測、反走私與反非法捕撈等多元任務，提升海域情勢覺知。

  • 因為船隻可在雷達難及的遠海持續巡弋，鎖定關閉AIS的目標，並把水下訊號轉送到衛星，補足潛艦、潛水員與水下機器人的聯網缺口。

  • Seasats稱其曾在台灣EEZ追蹤到關閉AIS的中國軍艦，並確認型號來源；該成果也吸引4000萬美元投資，取得1億美元國防部合約。

加州 聖地牙哥

上一則

加州150億無主資金待領 其中有你的嗎？

下一則

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

延伸閱讀

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域
美軍營救阿帕契機組員過程曝 首度派出「海盜」無人艇2小時建功

美軍營救阿帕契機組員過程曝 首度派出「海盜」無人艇2小時建功

川普自曝美軍機密任務 助200艘商船走秘密航道穿越荷莫茲

川普自曝美軍機密任務 助200艘商船走秘密航道穿越荷莫茲
衛星照曝中國全新核潛艇 無帆罩設計受矚

衛星照曝中國全新核潛艇 無帆罩設計受矚
中海警船進入台灣東方日本專屬經濟區 首度主張管轄權

中海警船進入台灣東方日本專屬經濟區 首度主張管轄權
中海警嗆「中華民國不存在」台海巡回擊：兩岸互不隸屬

中海警嗆「中華民國不存在」台海巡回擊：兩岸互不隸屬

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
職場最受主管信任3生肖 屬兔不站隊反升主管、他靠實力成關鍵人物

職場最受主管信任3生肖 屬兔不站隊反升主管、他靠實力成關鍵人物