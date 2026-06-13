Trader Joe's限定10元香氛蠟燭 粉絲瘋搶

Trader Joe's推出夏日限定版檸檬酒香氛蠟燭，售價9.99美元。（Trader Joe's官網）

紐約郵報報導，若通膨打亂原本的夏季「甜蜜旅遊」（la dolce vita）計畫，Trader Joe's或許能提供一些些安慰。這家廣受歡迎的連鎖超市，正推出夏日限定「10美元」精美小物，檸檬酒香氛蠟燭（Limoncello candle）。採用大豆蠟混合配方，有著「甜美、清新且充滿柑橘活力」的香氣，燃燒時間可達30小時，讓人「彷彿沐浴在托斯卡尼（Tuscan）陽光下。」

Trader Joe's在官網形容道，「無論是戶外微風輕拂的夜晚、家裡柔和的燭光晚餐，或是在漫長的一天後，來個放鬆身心的泡泡浴，義大利 檸檬酒香氛蠟燭都能帶來溫馨的氛圍與放鬆。」該公司並稱，這款蠟燭能讓人聯想起與它同名的利口酒，又不會過於濃烈刺鼻，鼓勵消費者趁早囤貨。

蠟燭盛裝在充滿高級感的藍黃條紋精美陶瓷罐中，外觀令人想到帆船、白天悠閒地小酌、燙得筆直的亞麻布料、高級奢華的療養院，及海岸邊第二套度假屋，不過「售價卻只要9.99美元」。

除蠟燭外，Trader Joe's日前也宣布將於本月17日於部分門市限量上市全新迷你托特包系列。這家超市早於1977年就推出第一款可重複使用的環保購物袋，此後購物袋成了超市最具病毒式話題的商品，社群媒體或YouTuber影片，經常出現熱情消費者為搶購各種限量版托特包，不惜排隊超過一小時畫面。