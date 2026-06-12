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南加世紀野火 因失戀而起？他還想殺華人CEO

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林德奈特（Jonathan Rinderknecht）涉嫌故意縱火被捕。圖為他被...
林德奈特（Jonathan Rinderknecht）涉嫌故意縱火被捕。圖為他被捕後拍攝的照片。 （司法部提供）

紐約郵報與路透社報導，震驚全美、釀成巨大災難的「寶馬山野火」（Palisades Fire）縱火案10日起開始庭審，檢方11日踢爆驚人內幕，指出現年30歲的被告林德奈特（Jonathan Rinderknecht）深陷失戀陰影孤僻憤怒，進而產生極端反資本主義與仇富心理；他不僅涉嫌蓄意縱火燒毀豪宅區，案發前甚至企圖謀殺外送平台DoorDash華人CEO徐迅（Tony Xu）。

菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）特別探員Michael Montevidoni 11日出庭作證，去年的數位調查紀錄顯示，林德奈特在案發前，對轟動全美的「聯合健康保險CEO槍擊案」兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)產生「病態的崇拜」。

檢方指出，被告因情傷導致生活惡化，並將不幸全歸咎富人。他曾要求ChatGPT生成「富人在美元符號的大門後嘲笑民眾逃離火災」的諷刺圖片，並密集搜尋「釋放孟喬內」及「打倒億萬富翁」等激進言論。更令人毛骨悚然的是，他曾向ChatGPT索取DoorDash華人執行長徐迅（Tony Xu）的居家地址，並刺探其家中是否安裝監視器、是否育有子女，親口向AI坦言「打算殺了他」。

檢方：被告縱火因戀情不順

檢方指出，2024年跨年夜，林德奈特原本希望有人與他一起迎接新年，為此他發短信給曖昧對象，以及至少三次致電前男友，但始終未收到想要的回應。

林德奈特在做完當晚最後一個Uber訂單後，駕車前往寶馬山地區，並徒步走上Skull Rock步道。他此前告訴調查員，那裡有他與前男友的許多回憶。不久後，Skull Rock爆發「拉克曼野火」（Lachman Fire），後發展為具毀滅性的「寶馬山野火」。

林德奈特被控火災破壞財產、非法燒毀公有林木等三項聯邦重罪，若全數成立將面臨最高45年監禁。目前控辯雙方爭論核心在於：這場歷史性的災難，究竟是一場還是兩場火？

聯邦檢察官Mark Williams指出，「拉克曼野火」雖被消防員初步撲滅，但仍在地下灌木根部隱蔽悶燒。一周後，火勢遭強烈的「聖塔安那焚風」吹襲而復燃，迅速擴大為「寶馬山野火」，吞噬36平方英里土地，燒毀6000棟建築並奪走12條人命，損失高達1500億美元。

辯方：林德奈特未縱火

林德奈特辯護律師Steve Haney極力洗清當事人罪名，辨稱拉克曼野火是由跨年煙火引燃，且當時林德奈特剛載完Uber乘客，上山看煙火時目睹火災，還主動撥打911報警。辯方堅持，一周後的寶馬山野火是其他身分不明的縱火犯所為，並質疑警方在案發八個月後才將兩場野火強行連結在一起，且最初未能妥善保護現場，導致調查結果失去可信度。

儘管辯方極力開脫，但檢方出示的證據與審判備忘錄均對被告極為不利；多位曾搭乘林德奈特車輛的乘客出庭並證實，被告在野火發生當晚神情憤怒、危險駕駛，且在車上不斷談論「對世界感到不爽」、孟喬內、資本主義以及私刑正義等話題。

林德奈特（左）與辯護律師Steve Haney在庭審中聽取檢方證人發言。（路透社...
林德奈特（左）與辯護律師Steve Haney在庭審中聽取檢方證人發言。（路透社REUTERS/Mona Edwards）

精華 FAQ

  • 檢方指出他在失戀後情緒崩潰，轉而敵視富人與資本主義，並在跨年夜前後前往案發地點。加上數位紀錄顯示他多次搜尋激進言論，故認定與縱火高度相關。

  • 檢方稱林德奈特曾向ChatGPT查詢DoorDash華人執行長徐迅的住址，並詢問其是否裝監視器、是否有子女，還直接向AI表示打算殺了他，顯示其具明確暴力意圖。

  • 辯方主張拉克曼野火是跨年煙火引燃，林德奈特只是目擊後報警；至於後來擴大的寶馬山野火，則應是其他不明縱火犯所為，並批評警方事隔八個月才硬將兩火連結。

華人 孟喬內 DoorDash

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