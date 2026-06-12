苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁

加州苗族宗教首領王森穌（Sansue Bee Vang，音譯，58歲），長期威脅、恐嚇與性侵女性徒及女童，遭布特縣（Butte）高等法院判處225年至終身監禁。（布特縣地方檢察官辦公室提供）

創立宗教團體、被信徒奉為「先知」，卻用信眾的虔誠為性侵打掩護。加州 苗族宗教首領王森穌（Sansue Bee Vang，音譯，58歲），長期威脅、恐嚇與性侵女性徒及女童，遭布特縣（Butte）高等法院判處225年至終身監禁。但依加州「高齡受刑人假釋計畫」（Elderly Parole Program），最快20年後即可申請假釋，引發部分民選官員不滿。

布特縣高等法院法官海西克（Philip Heithecker）日前宣判王森穌的刑期。陪審團今年2月經一周審理，裁定王森穌八項猥褻兒童罪及三項強姦罪成立，受害者多為其宗教內的女信徒。

布特縣檢察長Mike Ramsey指出，王森穌創立並領導名為「Kev Ntseeg Leej Niam Kee Tiam Vaj Lis Thum」的苗族宗教團體。該組織於1990年代末成立於威斯康辛州阿普頓（Appleton），2015年遷往加州佛萊斯諾（Fresno），2020年再遷至北加州奧洛維爾（Oroville），在桌山（Table Mountain）山腳下約170英畝土地打造宗教聚落與寺廟園區。

隨組織發展，數十個家庭從威斯康辛州、明尼蘇達州及北卡等地陸續搬遷至奧洛維爾定居。由於王森穌負責撰寫經文及宗教歌曲，被信徒奉為「先知」，並藉宗教權威、精神控制及恐嚇手段影響信徒的生活與決策，最終演變成長期性侵及虐待案。

檢方表示，庭審證據顯示，一名受害者在8至10歲期間反覆遭猥褻，並被威脅若揭發將遭暴力報復；另兩名成年女性作證遭強姦，其中一人遭強姦時年僅約19至20歲，她深信王森穌的教義，並被威脅若告發會傷害其家人。另一人則被告知若拒絕配合，所屬族群將遭遇災禍。承辦案件的檢察官Jennifer Bennett表示，調查中沒有證據顯示受害者說謊，反有充分證據證明，王森穌創立該組織目的之一，就是利用自封權威滿足私慾，並迫使受害者噤聲。

案件於2024年由布特縣率先曝光後，佛萊斯諾又有四名姊妹受害者出面指控，表示遭性侵多年，卻因恐懼隱忍約15年才報案。宣判當天，六名受害者中有五人出庭或提交陳述，詳述多年來遭性侵造成的身心創傷，其中一人表示7歲時曾試圖輕生，14歲前更兩度自殺未遂。法官除判監禁外，也要求王森穌向受害者支付賠償金。王森穌的辯護律師主張，王森穌長期仰賴信徒供養，無力支付賠償；但法官指出，王森穌過去曾收受信徒贈與的車輛、房產等，未來也可透過獄中勞動逐步履行賠償義務。

儘管遭判225年至終身監禁，王森穌未必終老獄中。檢察長Mike Ramsey表示，依加州現行「高齡受刑人假釋計畫」，年滿50歲且已服刑至少20年的受刑人，可申請假釋；以本案而言，王森穌約20年後、78歲時便具申請資格。Mike Ramsey強調，取得申請資格並不代表一定能獲假釋，假釋委員會將綜合評估犯罪情節、服刑表現、悔意及對社會的潛在風險等因素作決定。

這起判決也在加州政壇引發討論。多位共和黨籍州參議員，包括Brian Jones、Kelly Seyarto、Rosilicie Ochoa Bogh及Tony Strickland，均對「高齡受刑人假釋計畫」表達憂慮，認為涉性侵及兒童受害案件的重刑犯，不應僅因年齡因素獲假釋機會，公共安全與被害人權益應列為優先考量。

檢方指出，王森穌至今未展現悔意，相關情況都將成為未來假釋審查的重要考量。