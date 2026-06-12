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SpaceX上市 華人斥巨資認購：要參與歷史

記者張宏／洛杉磯即時報導
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SpaceX 12日上市後，一度上漲29%左右。（APP截圖）
SpaceX 12日上市後，一度上漲29%左右。（APP截圖）

SpaceX於12日上市，引發華人投資圈高度關注。不少投資人提前申購，甚至有人準備數十萬美元資金伺機進場。儘管美股近期接連下跌，市場也不乏對熊市風險的警告，但金融專家林日昇認為，人工智慧（AI）熱潮尚未結束，未來還有Anthropic、OpenAI等重量級企業可能上市。相較於股市波動，他更擔心美伊衝突升級對全球經濟帶來的衝擊。

華人投資人Jenny孫表示，她已提前提交SpaceX認購申請，最終能分配到多少股票仍有待確認。身為金融業出身的投資人，她深知市場對SpaceX的追捧已近乎狂熱，但許多人看中的其實是企業的執掌者馬斯克。

「感覺如果不參與，就無法見證歷史。」她表示，雖然目前市場熱情高漲，但這股熱度能維持多久仍有待觀察。未來若OpenAI和Anthropic上市，她也計畫參與申購。她透露，每天都使用OpenAI協助檢查孩子作業，已是付費版的重度使用者。

不少華人投資人已提前認購並順利中籤。華人投資者馬哥表示，他申購20股，最終全部獲配，以每股135美元的發行價取得股票。他透露，身邊有人申購50股僅中籤1股，也有人申購1000股獲配100股，中籤率差異相當大。

他表示，自己購買這20股主要是為了參與歷史時刻。上市後SpaceX股價迅速升至每股約170美元，但他仍打算長期持有。

「上班族不會靠這幾股短期致富，但多年後結果如何，誰也說不準。散戶想賺錢，多數還是要靠長期持有。」他認為，特斯拉多年來能維持高估值，反映投資人對馬斯克的信心，而SpaceX長期發展應該也不會有太大問題。

不過，也有投資人選擇觀望。華人李先生表示，他打算等三至五個月，甚至等到解禁期結束後再考慮進場。

「現在市場炒作氣氛太熱，上市後肯定先衝一波，但接下來幾周也有可能跌破發行價。」他表示，希望等股價跌到每股100美元以下再逐步布局。至於未來可能上市的Anthropic，他更是格外看好，「這支股票如果上市，我砸鍋賣鐵也要買。」

金融專家林日昇表示，市場對美股熊市的擔憂其實已持續一、兩年，但目前市場估值偏高，主要仍是受到AI產業快速發展帶動，大型科技企業也因AI應用而提升獲利能力。

「市場雖然高，但還沒有到瘋狂的程度。」他表示，目前距離股市崩盤仍有一段距離，而未來若Anthropic及OpenAI等AI相關企業陸續上市，資金持續追逐AI題材，市場出現大幅崩跌的機率相對較低。

林日昇認為，AI的成長故事遠未結束，若能持有優質AI企業股票，仍有不錯的長期獲利機會。他尤其看好SpaceX未來發展，認為即使企業初期可能承受虧損壓力，只要具備長期競爭優勢，仍有機會創造巨大價值。

他以亞馬遜為例指出，亞馬遜過去長期將獲利投入基礎建設及雲端事業發展，最終打造出今日高度依賴的雲端服務生態系統，證明長期投資的重要性。

林日昇建議投資人不要試圖預測股市何時崩盤，因為沒有人能準確掌握市場轉折點。

「投資永遠是在經營投資組合，而不是猜測市場高低點。」他表示，目前自己採取相對積極的配置策略，股票資產占整體投資組合約65%至70%。他認為，AI革命仍有許多機會，即使市場出現修正，也較可能屬於短期波動。

相較於AI泡沫風險，他更擔憂全球經濟面臨的地緣政治風險。他指出，目前美國經濟成長率約為2%，雖不算差，但若沒有美伊衝突等不確定因素干擾，成長率有機會達到3%至4%。

他表示，美伊衝突對美國與中國的直接衝擊相對有限，但歐洲、日本與南韓可能受到較大影響。若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運問題持續惡化，全球能源供應及貿易運輸將面臨嚴峻挑戰，甚至可能拖累全球經濟步入衰退。

精華 FAQ

  • 多數人認為這是參與歷史時刻的機會，也看好馬斯克與SpaceX的長期發展。加上AI題材仍熱，部分投資人甚至期待未來OpenAI與Anthropic上市。

  • 有投資人認為上市初期可能先衝高，但之後幾周不排除跌破發行價，因此選擇觀望。也有人中籤後打算長期持有，押注公司未來價值。

  • 他認為AI帶動的股市題材仍有支撐，崩盤機率暫時不高，反而更擔心美伊衝突升級。若荷莫茲海峽航運受阻，能源與貿易可能衝擊全球經濟。

SpaceX 華人 OpenAI

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