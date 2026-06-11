台裔媽意外創出話題甜點 從家庭廚房→主流區開店

洛杉磯台裔雙寶媽謝宜庭（Maggie Hsieh） 原只是因喜歡法式甜點可麗露，偶然在自家廚房動手烘焙，沒想到這個單純的興趣逐漸發展成創業契機，最終成功從家庭廚房走向實體店面Bu Pastry Bar。（圖／謝宜庭提供）

洛杉磯 台裔雙寶媽謝宜庭（Maggie Hsieh），原只是因喜歡法式甜點可麗露，偶然在自家廚房動手烘焙，沒想到這個單純的興趣，逐漸發展成創業契機，最終成功從家庭廚房走向實體店面。她將台灣元素融入法式甜點，打造「台法融合」的甜點風格，不僅形成品牌特色，也讓她在市場中脫穎而出。新店Bu Pastry Bar近日於巴沙迪那正式開幕後，迅速吸引多元族裔顧客關注。

謝宜庭的創業起點，既非深思熟慮的商業計畫，也非雄厚的資金挹注，而是源於2020年疫情 期間的一場日常消遣。「那時候純粹是好久沒吃可麗露，就隨性在淘寶買了個模型烤給老公吃。沒想到先生一吃非常喜歡」。先生隨口的一句「妳應該拿這個去賣」便成了創業的動機。

夫妻倆在當天半夜，立刻拿著iPad發想品牌名字與logo，甚至創立了Instagram帳號試水溫。謝宜庭表示，「原以為根本不會有人理會」，沒想到帳號開張僅數小時，便收到一位完全沒吃過可麗露的美國大叔，私訊詢問如何購買。她說，當時什麼都沒準備好，只好火速在亞馬遜購買貼紙、列印logo剪貼在咖啡色紙盒上就出貨。在這場略顯荒謬的初體驗，卻也意外經由口碑相傳，讓她在疫情期間周周都有訂單，初期每周穩定售出50至60顆甜點。

謝宜庭不僅深耕法式經典，更開始將自己熟悉的「台灣元素」帶入產品線中。在日常甜點創作中，她積極引進台灣優質食材，特別選用台灣知名的「芝初黑芝麻」等材料融入烘焙，讓原本高雅的法式甜點多了一抹濃郁的東方穀物香氣與在地風味。

白天帶娃 晚上工作

隨著品牌逐步成長，謝宜庭走出家庭廚房模式，積極參與地方市集與擺攤活動擴展客源。在創業與育兒並行的過程中，她同時迎來二寶出生，長時間需獨自承擔家庭與工作壓力。儘管生活忙碌，她仍未放棄對烘焙的熱情。由於市場對其甜點的需求從未間斷，她被迫開啟了「時間管理大師」的極限模式。白天專心照顧孩子，等到夜晚孩子入睡後，才開始處理訂單與備料，經常一路工作至深夜成為日常。

真正讓謝宜庭事業迎來突破的，是一間熱門韓系熱門咖啡廳「Archives of Ours」的主動聯繫，該店希望獨家供應她製作的可麗露。這間店在2023年開幕首周末即預訂200顆，沒想到僅一個周末就全數售罄，市場反應熱烈，也進一步證明其甜點的高人氣。合作開啟後，她每周需穩定供應約400顆可麗露給咖啡廳，產量大幅提升。

然而，長期高強度的工作讓她身心逐漸逼近極限，也迫使她面臨關鍵抉擇：「或是關掉，或是建立更系統化的營運，讓店面在自己不在時，也可以運營。」

開實體店 擴大經營

在決定擴大經營後，謝宜庭積極尋找實體店面，最終落腳巴沙迪那現址。不過，第一次開店的謝宜庭坦言，開店過程踩了不少坑，包括因規畫與設計調整不順，白白浪費約兩個月的租金與設計成本。面對多重挑戰，她後來索性親自投入空間設計，在不大幅改動原有結構前提下，重新打造店面風格，成功為空間「換裝」，營造兼具質感與個人美感的店面氛圍。

如今，Bu Pastry Bar以獨特且高品質的「台法融合」甜點與咖啡成功打響口碑，吸引巴沙迪那當地多元族裔、不同背景的消費者前來朝聖。謝宜庭表示，該店持續推出季節性新品與創意飲品。接下來的夏季系列將主打清新花香風味，以茉莉為核心延伸多款新品，包括茉莉拿鐵、茉莉抹茶、茉莉奶蓋、抹茶草莓瑪德蓮，還有開心果風味可麗露。

Bu Pastry Bar巴沙迪那現址位一條仿照倫敦歷史拱廊建造的歐式購物巷弄。（記者謝雨珊／攝影）

Bu Pastry Bar以獨特且高品質的「台法融合」甜點與咖啡成功打響口碑，吸引巴沙迪那當地多元族裔、不同背景的消費者前來朝聖。（記者謝雨珊／攝影）

Bu Pastry Bar持續推出季節性新品與創意飲品。接下來的夏季系列將主打清新花香風味，以茉莉為核心延伸多款新品。（記者謝雨珊／攝影）