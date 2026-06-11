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南加警用槍開玩笑 走火誤擊同事 引譁然

記者楊青／即時報導
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一名聊天的警員突然拔槍對車上警員做瞄準動作。（巴沙迪那警局提供）
一名聊天的警員突然拔槍對車上警員做瞄準動作。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那警局11日公布一段警車行車紀錄器畫面，揭謎去年9月一宗警員執勤期間中槍受傷事件的經過。這起導致警員肩部中彈的案件，起因竟是兩警員之間的玩鬧導致擦槍走火，引發外界對執法人員槍械安全管理的關注。

根據警方11日公布的畫面，事發地在警局停車場。影片顯示，當一輛巡邏車駛入停車場時，其前方有另外兩警員正靠在一輛警車尾部聊天，其中一警員看到同僚警車過來，突然停止聊天，從腰間拔出手槍並做出準備射擊的瞄準動作，數秒後，該警員將手槍放回腰間，重新和身邊警員聊天。

事件並沒有結束，而是剛剛開始。 影片顯示，就在持槍做瞄準動作的警員將手槍收回不到一秒鐘，他的左肩突然中彈。

巴沙迪那警察局長Gene Harris說明，當時坐在巡邏車內的警員，見到同僚瞄準自己，隨後也拔出配槍，不料意外走火，子彈穿過擋風玻璃，擊中車外警員肩膀。中彈警員被送往醫院治療，所幸傷勢並未危及生命。經過數月復原後，該警員已完全康復，並返回工作崗位。

警方表示，這起事件發生在2025年9月，但直到近日內部調查程序完成，相關影片才對外公布。Gene Harris強調，事件並非執法行動或訓練演習，而是警員之間不當的嬉鬧造成。目前警局未公開兩名涉案警員的姓名，也未透露具體懲處內容，但證實已對相關人員採取紀律處分。

Gene Harris表示，槍械安全有嚴格規範，任何將武器當作玩笑工具或違反安全操作程序的行為，都與執法專業標準背道而馳。所有警員必須遵守槍械安全守則，包括不得將槍口指向不應射擊的目標、隨時確認槍械狀態，以及避免任何可能導致意外擊發的行為。

此一事件發生後，一度引發巴沙迪那社區高度關注。由於事件發生在警局設施內，且涉及受過專業訓練的執法人員，許多居民質疑警方內部安全文化是否存在問題。

ABC電視台報導，執法專家指出，美國警察訓練中最基本的槍械安全原則之一，就是「永遠不要將槍口指向任何你不打算射擊的人」。此次事件，兩警員先後拔槍互動，顯示安全意識出現嚴重鬆懈。

專家表示，雖然執法工作壓力極大，同僚之間偶爾會透過玩笑紓解壓力，但涉及槍械的行為絕不應被視為玩笑，即使是短短幾秒的疏忽，可能造成永久傷害甚至死亡。

巴沙迪那警局表示，雖然此次事件未造成死亡，但足以作為警界的重要警訊。事件發生後已重新檢討內部管理措施及槍械安全教育，並加強相關訓練，避免類似事件再次發生。警方同時呼籲民眾理解，這起事件屬個別警員違反規範，並不代表整個部門的執法文化。

之前做瞄準動作的警員左肩突然中彈。（巴沙迪那警局提供）
之前做瞄準動作的警員左肩突然中彈。（巴沙迪那警局提供）

精華 FAQ

  • 事發於警局停車場，兩名警員聊天時其中一人突然拔槍做出瞄準動作，車內同僚見狀也拔槍，隨後意外走火，子彈穿過擋風玻璃擊中其肩部。

  • 中彈警員被送醫治療，所幸傷勢並未危及生命；經過數月復原後已完全康復，並回到工作崗位。警方也表示已對相關人員採取紀律處分。

  • 外界主要質疑警局內部安全文化是否鬆散，尤其事件發生在警局設施內，且涉及受過專業訓練的執法人員，顯示槍械安全意識與管理可能出現嚴重問題。

南加

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