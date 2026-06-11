比奧特萊斯還便宜？華人區附近這家Nike店讓人意外

店內還清晰標示折後金額，例如吊牌價格若為22.97美元，旁邊會直接列出再打5折後為11.49美元。（記者子為/攝影）

對許多南加華人 消費者而言，奧特萊斯（Outlet）並不陌生。位於商業市（Commerce）Citadel Outlets內的Nike商店，長期都是不少民眾購買折扣球鞋與運動服飾的熱門地點。不過，在鄰近華人區蒙特利公園市 的東洛杉磯，其實還有另一種較不被華人熟知的店型—Nike社區概念店（Community Store）。

根據Nike官方資訊，社區概念店與一般奧特萊斯和工廠店不同，除了販售商品外，也更強調與當地社區的連結。根據「富比世」過去的報導，Nike曾將社區概念店形容為社區計畫的一部分，希望結合運動推廣、公益參與與地方合作。

記者近日實地走訪位於東洛杉磯的Nike社區概念店發現，整體購物體驗與傳統奧特萊斯店既有相似之處，也存在明顯差異。

首先，店內空間相當寬敞，商品分類與陳列也較為清晰。相較於經常人潮擁擠的奧特萊斯店，這家社區概念店整體環境顯得更加整齊、有序。無論鞋款、服飾或配件，多數貨架上的商品擺放都相對整潔，較少出現奧特萊斯常見的大量翻找、商品混亂堆疊情況。

此外，店內顧客數量也明顯較少。記者走訪期間，幾乎沒有出現結帳排長龍的情況，店員也有較多時間主動協助顧客。

價格方面，社區概念店同樣提供大量折扣商品。現場許多商品都有40%至50%的折扣，部分清倉區（Clearance）商品甚至在原本折扣價格上再額外五折。店內還清晰標示折後金額，例如吊牌價格若為22.97美元，旁邊會直接列出再打5折後為11.49美元，讓顧客能直觀了解最終價格。

記者現場也觀察到，一件Nike官網目前售價約60美元的運動衛衣，在社區概念店內折扣後僅約30美元。部分商品在消費者註冊Nike會員後，還可再額外享有15%的會員折扣。

與一般奧特萊斯較常出現大量過季或庫存款不同，記者觀察發現，社區概念店內甚至能見到部分相對較新的系列與特殊款式，包括Air Jordan、Nike ReactX系列產品，部分聯名系列也偶爾出現在折扣區。

此外，店內設有Nike官方翻新商品（Refurbished）專區。根據Nike官方介紹，官方翻新商品主要為曾被退貨、帶有輕微瑕疵，或經輕度使用後回收的鞋款，經重新檢查與整理後再次販售。

從Google Reviews與社群平台評論來看，不少消費者對這類社區概念店的評價相當正面。有消費者提到，相較於大型奧特萊斯，社區概念店不僅人潮較少、購物壓力較低，也更容易找到合適尺寸與偏好的款式。

Nike官方門店資訊，社區概念店與一般奧特萊斯和工廠店不同，除了販售商品外，也更強調與當地社區的連結。（記者子為/攝影）