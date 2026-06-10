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中國乘客大鬧國際航班致改降 FBI刑事調查結果出了

洛杉磯訊
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一架由洛杉磯飛往中國上海的達美航空國際航班，因機上一名乘客拒絕配合機組人員指示並...
一架由洛杉磯飛往中國上海的達美航空國際航班，因機上一名乘客拒絕配合機組人員指示並出現擾亂行為，被迫緊急改降西雅圖。圖為示意圖。（記者子為╱攝影）

日前一中國乘客在達美航空（Delta Air Lines）洛杉磯飛往中國上海的國際航班上失控鬧事，導致航班中途改降西雅圖。聯邦調查員最終認定其行為未達刑事犯罪標準，因此不會提出刑事指控。

根據KOMO News取得的調查資料，事件發生於5月17日，一架由洛杉磯飛往上海的達美航空航班，在飛越太平洋期間，63歲男性乘客多次違反機組人員指示，引發機上秩序問題。機組人員向聯邦調查局（FBI）表示，該男子在飛行途中反覆無視安全帶指示燈，並多次前往空服員工作區要求食物和飲料。空服員指出，相關需求已獲滿足，但男子仍持續糾纏。

當機組人員警告，若其行為持續，航班可能改降西雅圖時，男子並未理會。據飛行員向調查員描述，男子甚至認為航空公司不會因單一乘客問題，而承擔改降成本。一空服員表示，與男子交談時聞到濃烈酒味，懷疑其可能飲用自行攜帶的酒精飲品。不過機組員稱，航班期間僅向其提供過一杯葡萄酒。

根據西雅圖警局隨身攝影機畫面，男子透過普通話翻譯表示，當時血壓過高且未服用藥物，因此不斷向機組人員要求柳橙汁，並希望獲得醫療協助。男子的妻子則向警方抱怨機組服務品質，並表示中國航空公司的服務更佳，同時指機組人員存在歧視，要求警方聯繫中國領事館。航班抵達西雅圖後，急救人員登機檢查，確認男子血壓確實偏高，但他拒絕前往醫院接受進一步治療。由於航班改降導致機組人員工作時數超出法定限制，機組與全體乘客被迫在西雅圖過夜，並於隔日重新啟程前往上海。

經調查後，執法人員認為男子雖未遵從機組指示，但其行為未涉攻擊、威脅或恐嚇，因此不符合聯邦「干擾機組人員執行職務」罪的構成要件，不會面臨刑事起訴。不過未遵守機組人員指示仍屬違反美國聯邦航空總署（FAA）規定，可被處以最高1萬4000美元民事罰款。FAA截至目前尚未說明是否將對該乘客提出民事處罰。

對航空公司的處理方式，社媒上華人看法不一。有人認為，男子情況看起來並沒有造成真正的安全威脅，只是讓人覺得有點煩，不至於嚴重到讓整架飛機改降。航空公司這樣處理，實在有些莫名其妙。「航班都已飛了六個小時，無論是返回還是繼續飛往目的地，所需時間其實都差不多」。還有人認為，航空公司為處理一名乘客的問題，不惜影響整架飛機數百乘客的行程，好像是在跟一個人較勁。但也有人認為，這件事情重點是不聽指令不配合。這種沒辦法預知他到底會怎麼做的情況下，機組必須要嚴肅對待。

精華 FAQ

  • 事件發生在達美航空洛杉磯飛往上海的班機上，乘客多次不配合機組指示，最終導致航班中途改降西雅圖，由當地警方與聯邦人員介入處理。

  • 調查認為，男子雖然不服從機組指示，但沒有出現攻擊、威脅或恐嚇等行為，因此不符合聯邦干擾機組人員執行職務的刑事要件。

  • 即使不被起訴，他仍可能因未遵守機組指示而違反FAA規定，面臨最高1萬4000美元的民事罰款，但目前FAA尚未公布是否開罰。

FBI 西雅圖 達美航空

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