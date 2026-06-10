聚餐AA公平嗎？她拒付千元帳單：只吃了一盤麵

近年餐廳聚會後「是否該平均分帳」爭議屢見不鮮，禮儀專家建議，主辦人最好在用餐前就說明付款方式。（示意圖取自Unsplash/Stefan Vladimirov）

近年餐廳聚會後「是否該平均分帳」引發的爭議屢見不鮮。一女子近日分享參加朋友生日聚餐經歷，原本只是想慶生，沒想到最後卻因一張超過1000美元的帳單陷入尷尬，也在網路上掀起聚餐AA制分帳公平性的討論。

時人雜誌(PEOPLE)報導，事件發生在一場約10人的生日聚餐。一名外地來加州 參加聚會的女子表示，她平時不喝酒，也不吃紅肉，原本打算自行點餐。沒想到剛到餐廳便被告知，已有另一賓客決定以「家庭共享餐」（family style）方式替整桌人點餐。

女子表示，她向服務生說明其飲食習慣後，另外點了一份23美元義大利 麵及一杯10美元無酒精飲料。隨後上桌的卻是大量海鮮拼盤、肉類拼盤、前菜及甜點，多數賓客還點了每杯超過20美元的雞尾酒。

她指出，聚會中負責點餐的女子，最後將整筆帳單刷在自己的信用卡上，並把剩下的大量食物全部打包帶走。幾天後，壽星通知大家，整頓飯加上稅金與小費 超過1000美元，希望每人支付150美元。

面對要求平均分攤帳單，該女子表示拒絕。她認為自己的餐點總額不到40美元，即使包含小費，也遠低於150美元。雖然壽星後來提出讓她改付100美元，但仍讓她感到不公平。她表示，從未同意共享點餐，也沒有飲酒，不應被要求分擔他人的高額消費。

事件被分享到Reddit後，引發大量網友討論。許多人認為，如果事前沒有取得所有人同意，就不應由某個人代替全桌點餐，更不應在事後要求大家平均分帳。部分網友則指出，若有人將剩餘餐點全部帶回家，理應承擔更多費用。

也有人認為，慶生聚餐通常有朋友共同負擔壽星餐費的默契，但除壽星的費用外，其餘賓客仍應依照實際消費金額付款。

類似爭議近年在社群媒體上頻繁出現。據商業內幕報導，隨著外食成本上升，以及電子支付與分帳軟體普及，越來越多人傾向只支付自己實際消費的金額，而非接受傳統的平均分攤方式。禮儀專家建議，無論是生日聚餐、朋友聚會或公司聚餐，主辦人最好在用餐前就說明付款方式，例如是否採AA制、是否平均分攤、是否共同負擔壽星費用等，以免帳單送來後才產生誤會。