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2000員工加薪 多數時薪逾40元 世足賽罷工危機化解

洛杉磯訊
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2000名餐飲服務員工，9日與資方達成暫定勞資協議，化解在美國男足13日世界盃首...
2000名餐飲服務員工，9日與資方達成暫定勞資協議，化解在美國男足13日世界盃首戰前爆發罷工的危機。（洛杉磯FIFA世界盃官網）

ABC 7電視台報導，位於英格伍(Inglewood)的SoFi球場約2000名餐飲服務員工，9日與資方達成暫定勞資協議，化解在美國男足13日世界盃首戰前爆發罷工的危機。根據工會公布的內容，多數員工時薪將超過40美元，小費制員工薪資至少調升30%，世界盃及超級盃期間另有額外津貼，該協議仍須經工會會員投票批准後才能生效。

代表勞方的UNITE HERE Local 11工會表示，此前因勞資談判陷入僵局，工會一度揚言罷工，主要訴求包括調高薪資、強化工作安全規範，以及禁止移民暨海關執法局(ICE)進入球場執法。

工會共同主席彼得森(Kurt Peterson)表示，這項協議具有歷史意義，經濟條件堪稱全國美式足球聯盟(NFL)球場中最優渥的勞資合約。除薪資調升外，工會也爭取到多項保障措施，包括限制外包及以自動化設備取代人力，降低員工就業受衝擊的風險。

協議並載明，資方將持續挹注資金，協助興建旅館及餐飲業工作人員住房，雙方同意合約效期延長至2028年4月30日。

2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥三國共同主辦，賽事為期39天，預計吸引數百萬球迷到場觀賽。SoFi球場將承辦八場世界盃賽事，首戰定於13日登場，由美國隊迎戰巴拉圭(Paraguay)。依國際足球總會(FIFA)規定，世界盃期間球場將暫時更名為洛杉磯體育場(Los Angeles Stadium)。球場餐飲服務一旦因罷工停擺，勢將嚴重影響世界盃賽事運作，勞資雙方趕在開賽前達成協議，讓籌備工作得以順利推進。

精華 FAQ

  • 因勞資談判陷入僵局，工會要求提高薪資、加強工作安全規範，並禁止ICE進入球場執法，雙方遲未取得共識，罷工風險因此升高。

  • 協議讓多數員工時薪超過40美元，小費制員工薪資至少調升30%，世界盃及超級盃期間還有額外津貼，整體條件被工會形容為全國球場最優渥之一。

  • SoFi球場將承辦八場世界盃賽事，若餐飲服務罷工停擺，將嚴重干擾賽事運作。雙方趕在首戰前達成協議，讓場館營運與籌備工作得以順利推進。

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