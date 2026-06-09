蹭食世界盃大餅 賣這款商品最好賺

美國男足國家隊8日在加州爾灣訓練基地進行賽前練習。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界盃將為洛杉磯帶來近6億美元經濟效益。

世界盃將為洛杉磯帶來近6億美元經濟效益。 重點二： SoFi體育場八場賽事可望創造1500萬美元啤酒銷售。

SoFi體育場八場賽事可望創造1500萬美元啤酒銷售。 重點三：全美十一主辦城市總效益逾50億美元並增29萬職缺。

全球規模最大的體育賽事世界盃 足球賽（FIFA World Cup）即將在加州 展開，但其真正的衝擊力並非反映在賽場上，而是在飯店大廳、餐廳、機場航站大廈和球場販賣部。

加州郵報（California Post）報導，根據合法體育博彩網站Bookies.com的最新分析，2026年世界盃預計將為洛杉磯 地區帶來高達5億9400萬美元的經濟效益。

●洛城為最大贏家之一 啤酒銷售可達1500萬元

與大部分僅持續一個周末或一場比賽的體育賽事不同，世界盃會為主辦城市帶來長達六周、席捲

Bookies.com表示，在6月11日到7月19日世界盃期間，光是洛杉磯就將迎來近18萬名遊客，預測這些遊客將在餐飲、交通、娛樂和住宿方面消費近6000萬美元，僅當地飯店業收入就將大增22%。

加州郵報表示，洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）將舉辦八場世界盃賽事，其中包括美國對陣巴拉圭的開幕賽。洛杉磯不但將成為本屆世界盃最大舞台之一，也將成為16個主辦城市中最大的經濟贏家之一。

與大部分僅持續一個周末或一場比賽的體育賽事不同，世界盃會為主辦城市帶來長達六周、席捲整個都會區的經濟效應。

預計洛杉磯將成為本屆世界盃遊客人數第二多的主辦城市，僅次於紐約和紐澤西州。紐澤西州也將舉辦八場比賽，其中包括7月19日總決賽。預計SoFi體育場八場比賽僅啤酒銷售額就可能高達1500萬美元，足以裝滿120萬杯星巴克特大杯杯子。

●全美11個主辦城市總經效益 將超過50億元

曾協助Bookies.com進行分析工作的亞利桑納州大（Arizona State University）體育商業課程主任麥金塔（Daniel McIntosh）說：「世界盃是許多城市夢寐以求想要舉辦的那種賽事。」

麥金塔指出，擁有完善旅遊基礎設施、國際影響力、有能力舉辦多場賽事的主辦城市，將從世界盃中獲益最多。在本屆世界盃中，美國只有加州和德州擁有兩座主辦城市，這使得這兩州能獲得的經濟效益幾乎是其他州的兩倍。

根據估計，世界盃將為洛杉磯和舊金山灣區帶來近10億美元的總經濟效益，其中洛杉磯為5億9400萬美元，灣區為4億美元，而全美11個主辦城市的總經效益將超過50億美元。

●將為GDP貢獻172億 創創29萬個工作機會

國際足總估計，本屆賽事將為美國國內生產毛額（GDP）貢獻172億美元，並在全美創造超過29萬個就業機會。預估本屆世界盃美國觀眾人數將達650萬人，幾乎是1994年美國觀眾人數的兩倍。

事實上，分析顯示，本屆世界盃美國主辦城市中獲利最高的地區不會是洛杉磯或舊金山灣區，而是承辦九場賽事的德州達拉斯，預計其總經濟效益將高達18億美元。其次是15億美元的達拉斯，西雅圖以9億2900萬美元緊追在後，接著是堪薩斯城的6億5300萬美元。

分析報告還表示，預計遊客消費的一半以上將用於餐飲，飯店消費約占三分之一，其餘則用於交通。

雖然預測將有數百萬名遊客湧入洛杉磯和舊金山灣區，但由於體育博彩在加州仍是非法，意味在加州觀看球賽的球迷們將無法對本屆世界盃下注。但值得注意的是，經濟學家預測本屆世界盃博彩活動和金額可能打破以往所有紀錄。

本屆世界盃預計可為洛杉磯和舊金山灣區帶來近10億美元的總經濟效益。（美聯社）