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好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來

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好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

洛杉磯訊
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好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。...
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多表示若獲政府退還關稅，將部分回饋給會員。
  • 重點二：公司已啟動退稅申請，但實際返還仍受訴訟與時程影響。
  • 重點三：財報亮眼，油站與藥局業務受油價及減重藥需求帶動。

美國零售巨頭好市多Costco）近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。此舉正值好市多與數千家企業一同向聯邦政府追討關稅退款之際，同時也面臨一項集體訴訟，要求其將相關退款直接返還給消費者。

根據Financial Post等媒體報導，今年2月，美國最高法院推翻部分關稅措施後，包括好市多在內的大量企業陸續向聯邦政府申請退還先前繳納的關稅。另一方面，美國也有消費者對好市多提起集體訴訟，主張若公司收到政府退款，應將這些金額返還給會員，而非歸企業保留。

好市多執行長Ron Vachris於29日的財報電話會議中表示，公司目前尚未收到政府退款，但已有相關規畫。他指出：「我們的計畫是，以某種形式把當初轉嫁給會員的那部分關稅成本回饋給會員。」

Vachris表示，公司已開始提交關稅退款申請表格，預計未來幾個月內將陸續收到退款。不過，實際返還方式與時間，仍取決於政府退款金額、撥款時程，以及目前針對退款流程的相關訴訟進展。

除關稅議題外，好市多最新財報表現也優於市場預期。其中，好市多加油站業務表現尤其亮眼。由於伊朗戰爭導致油價飆升，不少消費者轉向價格相對便宜的好市多加油站，公司形容近期出現「破紀錄的加油量」。Vachris表示，使用好市多加油站的會員，通常也會在賣場內消費更多商品，因此公司相信這將進一步提升會員忠誠度。

此外，減重藥物熱潮也帶動好市多藥局部門業績成長。隨著Ozempic等減重藥物受到歡迎，許多消費者選擇透過好市多藥局購買價格較低的處方藥。

精華 FAQ

  • 因為公司先前已將部分關稅成本轉嫁到商品價格中，若未來收到政府退回的款項，執行長表示會以某種形式把這部分成本回饋給會員。

  • 好市多已開始提交關稅退款申請表，預計未來幾個月會陸續收到款項，但實際能退多少、何時返還，仍取決於政府撥款與相關訴訟結果。

  • 好市多財報表現優於市場預期，油站業務因油價上漲出現破紀錄加油量，藥局則受Ozempic等減重藥需求帶動，整體會員消費也可能增加。

好市多 Costco 關稅

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