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九旬亞裔翁夜校苦讀 來美時已半百、不諳英語仍獲文憑

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九旬亞裔翁夜校苦讀 來美時已半百、不諳英語仍獲文憑

拉朋地訊
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南加州一位九旬亞裔老人走進校園，獲得高中畢業證。（示意圖取自Pexels）
南加州一位九旬亞裔老人走進校園，獲得高中畢業證。（示意圖取自Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：91歲韓裔移民Kwon在南加州成人學校取得高中畢業證書。
  • 重點二：他五十四歲赴美，靠工作養家，晚年仍堅持夜間進修。
  • 重點三：Kwon熱愛學習與家庭信仰，退休後仍維持活躍志工生活。

大多數九旬老人都在安享晚年，南加州一位91歲老人卻將從成人學校畢業。根據Whittier Daily News報導，洛杉磯縣拉朋地（La Puente）韓裔老人Soo Hak Kwon即將在6月18日身穿畢業袍、戴上學士帽，在Bassett Adult School畢業典禮上領取自己的高中畢業證書。

Kwon出生於韓國首爾一個農民家庭，他形容自己的成長背景是「不算富有，也不算貧窮」。1972年，54歲的Kwon來到洛杉磯，在年過半百時，他開啟異國新生活。他的女兒Susy Kwon表示，父親作為第一代移民不容易，「我記得小時候，即使工作非常忙碌，而且英語並不是他的母語，他仍然會幫助我完成學校作業。他曾陪我背誦乘法表，也經常告訴我：『學生時代是人生最美好的時光。』」

初到美國時，Kwon利用在韓國空軍接受的技術訓練，從事電視機維修工作。兩年後，他與妻子Sinja Kwon結婚，夫妻倆先後在哈岡與拉朋地定居，並共同撫養一對子女。多年來，夫妻倆經營電視維修店與假髮商店，之後又開設美容用品店，努力建立家庭與事業。退休後，Kwon並未停下學習腳步，甚至報名進入理髮學校學習新技能。

女兒表示，父親一直熱愛學習，而這也是他後來選擇到成人學校修課的重要原因。

為取得高中畢業證書，91歲的Kwon多年來持續利用夜晚時間到Bassett Adult School上課，最終修滿畢業所需的180個學分。談到學習過程，他坦言並不輕鬆。「上學不容易，但對我來說沒有問題。你只需要努力，並且一直讓自己有所作為。」

當被問到最困難的科目時，他笑著回答：「英文。數學對我來說比較容易。」

除學習之外，家庭與信仰也是Kwon人生中最重要的兩大支柱。他與妻子Sinja Kwon育有六名孫子女，家中擺滿家人的照片。Sinja幽默回憶，52年前經由朋友母親介紹認識丈夫時，對他的第一印象只是「還可以、普通啦」。

她開玩笑地說：「我的朋友都說，『妳有最好的丈夫。』因為他從來不會煩我。」夫妻倆認為，自己最大的成就其實是兩個孩子。儘管父母長年忙於工作，兒女仍接受良好教育並各自在專業領域有所發展。

即使已經91歲高齡，Kwon仍然保持活躍的生活方式。他每逢選舉都會擔任投票中心志工，並經常到Schabarum Regional Park散步健走。

對於這些年來建立的生活，妻子形容那就是一種「平凡而踏實的生活」，也是他們在美國努力打造出的幸福人生。

精華 FAQ

  • 因為他多年來利用夜晚到Bassett Adult School上課，持續修滿高中畢業所需的180個學分，最終在91歲完成學業，領取高中畢業證書。

  • 他先以韓國空軍受訓的技術做電視機維修，之後與妻子經營電視維修店、假髮商店與美容用品店，退休後又去理髮學校學新技能。

  • 他表示最困難的是英文，因為不是母語；相較之下數學對他較容易。即使如此，他仍認為只要努力不懈、持續讓自己忙碌，就能完成目標。

亞裔 洛杉磯 加州

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