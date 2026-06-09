聯邦重拳打擊白卡詐欺 洛杉磯800家醫療機構遭停付

約800家位於洛杉磯的安寧療護（Hospice）及居家健康照護（Home Health）機構已遭暫停聯邦資金支付。（讀者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯邦政府加強稽查白卡詐欺，洛杉磯約800家醫療機構遭停付。

聯邦政府加強稽查白卡詐欺，洛杉磯約800家醫療機構遭停付。 重點二： 洛杉磯縣安寧療護機構異常集中，占全美約三分之一引發關注。

洛杉磯縣安寧療護機構異常集中，占全美約三分之一引發關注。 重點三：多州資格審查鬆散與不當支付高企，凸顯醫療補助監管漏洞。

洛杉磯 時報等多家媒體指出，美國聯邦政府 近期加強打擊醫療補助計畫（Medicaid，俗稱白卡）詐欺行為，洛杉磯地區成為執法重點之一。根據美國聯邦醫療保險 暨醫療補助服務中心（CMS）資料，約800家位於洛杉磯的安寧療護（Hospice）及居家健康照護（Home Health）機構已遭暫停聯邦資金支付。

川普政府表示，部分安寧療護機構涉嫌不當請款及其他違規行為。聯邦官員指出，洛杉磯縣雖僅占全美人口不到3%，卻聚集全美約三分之一的安寧療護機構，異常集中的現象已引起監管單位高度關注。

值得注意的是，在遭到停付處分的800家機構中，據報僅有不到20家向聯邦政府提出重新審查申請。部分政策研究人士認為，這項數據反映相關產業可能存在值得進一步調查的問題。

研究機構指出，洛杉磯並非個案，醫療補助詐欺與不當支付問題可能遍及全美各州。

根據聯邦規定，各州應至少每五年重新驗證一次醫療補助服務提供者資格，以確認其持續符合參與計畫的條件。但部分州政府在執行方面出現明顯落差。

研究資料顯示，伊利諾州超過四分之一的醫療補助服務提供者，在過去五年內未接受重新資格審查，其中甚至有個案長達近十年未完成重新驗證。此外，密西根州與喬治亞州每年僅審查約10%的服務提供者。按照此進度，將難以達成聯邦要求的五年全面覆核目標。

研究人員認為，資格審查不足可能增加制度遭濫用風險，並削弱政府發現與防範詐欺行為的能力。

在執法方面，各州處理涉嫌詐欺案件的數量也受到關注。亞利桑那州表示，今年僅有一家醫療補助服務提供者因涉嫌詐欺而遭停權；威斯康辛州過去五年則僅停止向55家服務提供者付款。

加州方面，州衛生監管機構今年1月至3月期間，共將127家醫療補助服務提供者移送進行詐欺調查。部分研究機構認為，相較於聯邦政府目前在洛杉磯地區調查的規模，此數字可能無法充分反映問題全貌。

除醫療機構不當請款外，研究報告也指出，受益人資格審查不足同樣可能造成龐大財務損失。

目前多數州允許申請人在部分資格條件上自行申報，包括收入與家庭狀況等資訊。此外，一些州政府未定期將醫療補助受益人資料與死亡紀錄或其他政府資料庫進行交叉比對，可能增加錯誤給付風險。

根據聯邦政府公布的不當支付（Improper Payments）統計資料，醫療補助計畫近年超過27%的支出被列為不當支付。這類不當支付涵蓋行政錯誤、文件缺失、資格認定問題，以及涉嫌詐欺或濫用等情況。

分析人士指出，不當支付並不完全等同於已證實的詐欺案件，但相關數據仍顯示，醫療補助制度在資格審查、監管與執法方面存在重大挑戰。