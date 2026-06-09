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南加看世界盃坐Metro 單程票價僅1.75元

洛杉磯訊
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洛杉磯縣大都會運輸局（Metro）將推出直達球場的加強巴士服務，讓來自世界各地的...
洛杉磯縣大都會運輸局（Metro）將推出直達球場的加強巴士服務，讓來自世界各地的球迷輕鬆前往觀賽。（Metro臉書圖片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Metro將於世界盃賽事日提供15處直達球場加強巴士，單程票價僅1.75美元。
  • 重點二：Metrolink、Pacific Surfliner及長途巴士將增班接駁，擴大南加州轉乘網絡。
  • 重點三：Metro還與Uber合作，提供Metro Micro乘客每場前2500筆10美元折扣。

2026年FIFA世界盃足球賽即將在洛杉磯登場，洛杉磯縣大都會運輸局（Metro）宣布，將攜手南加多家公共運輸及交通夥伴，為球迷打造便捷、經濟且無縫接軌的觀賽交通網絡。洛杉磯舉辦的八場世界盃賽事期間，Metro將推出直達球場的加強巴士服務，方便來自世界各地的球迷前往觀賽。

Metro董事會主席Fernando Dutra表示，距離世界盃開幕已不到一周，Metro及各合作運輸機構已完成準備工作，確保觀眾享有順暢的交通體驗。

根據規劃，Metro將於比賽日從洛杉磯縣及橙縣15個據點開設直達洛杉磯球場的加強巴士服務，包括洛杉磯聯合車站（Union Station）、LAX／Metro Transit Center、北好萊塢地鐵站、聖塔蒙尼卡市中心、長堤市中心、托倫斯交通中心，以及橙縣的Anaheim ARTIC交通中心和Newport Transportation Center等地。單程票價僅1.75美元，巴士最早於開賽前三小時抵達球場，並在賽後兩小時內持續提供返程班次。

除Metro外，多家區域運輸業者也將共同投入服務。FlixBus與Greyhound長途巴士網絡將持續連接聖地牙哥、中加州貝克斯菲（Bakersfield）、拉斯維加斯等城市與洛杉磯主要交通樞紐，協助外地球迷轉乘Metro前往球場。主辦單位表示，長途巴士服務有助減少交通壅塞與停車需求，同時提升大型活動期間的交通可及性。

南加州區域鐵路系統Metrolink也將加開班次，方便來自洛杉磯縣以外地區的球迷搭乘大眾運輸。乘客可在聯合車站免費轉乘Metro，或於橙縣安那罕車站轉乘OC Bus前往相關活動地點。配合八場世界盃賽事及6月25日至28日在聯合車站舉辦的官方球迷專區活動，Metrolink將延長營運時間並增加班次。此外，包括洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）、Pomona Fairplex及布班克（Burbank）市中心等地舉辦的世界盃相關活動，也可透過Metrolink便捷抵達。

服務南加州海岸線的Pacific Surfliner列車則將於部分比賽日調整時刻表，並增開深夜班次，協助球迷於賽後返回聖地牙哥、聖塔芭芭拉及聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）等地。7月18日至19日球迷專區活動期間，列車也將增加布班克市中心站停靠班次，方便民眾參與相關慶祝活動。

Metro執行長Stephanie Wiggins表示，大眾運輸將是參與世界盃各項活動最便利且最具成本效益的方式。

此外，Metro也與Uber合作推出特別優惠方案。比賽日當天，在好萊塢及東洛杉磯指定區域搭乘Metro Micro接駁至Crenshaw／Expo站或聯合車站的乘客，可透過Metro Micro應用程式預約Uber行程。每場比賽日前2500筆符合資格的乘車訂單，均可獲得10美元車資折扣。乘客完成行程後，可憑應用程式中的乘車紀錄轉乘世界盃加強巴士服務前往球場。

精華 FAQ

  • Metro將從洛杉磯縣與橙縣15個據點開設加強巴士直達洛杉磯球場，單程票價1.75美元，並在開賽前三小時抵達、賽後兩小時內持續返程。

  • Metrolink會延長營運並增加班次，Pacific Surfliner也將調整時刻與增開深夜班次，FlixBus與Greyhound則連接外地城市與洛杉磯交通樞紐。

  • 比賽日，指定區域搭乘Metro Micro接駁至Crenshaw／Expo站或聯合車站的乘客，可經應用程式預約Uber行程；每場前2500筆符合資格訂單可享10美元折扣。

南加 世界盃 洛杉磯

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