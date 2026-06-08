67歲男赴約後陳屍路旁 雙國籍女子靠交友軟體獵殺長者

FBI指出，44歲、擁有美墨雙重國籍的女子涉嫌透過交友軟體鎖定年長男性，在取得信任後下藥、盜財，並至少涉及一起致命案件。（FBI）

AI重點 文章重點整理： 重點一： FBI指控雙重國籍女子以交友軟體鎖定高齡男性行騙。

FBI指控雙重國籍女子以交友軟體鎖定高齡男性行騙。 重點二： 她疑先下藥奪個資與金錢，至少已知牽涉十一名受害者。

她疑先下藥奪個資與金錢，至少已知牽涉十一名受害者。 重點三：美墨命案仍在審理，涉案女子未來將被引渡至美國受審。

美國聯邦調查局（FBI ）公布一起震驚美墨兩國的連環詐騙命案。現年44歲、擁有美國及墨西哥 雙重國籍的女子菲爾普斯（Aurora Phelps），涉嫌透過交友軟體接近年長男性，在取得信任後下藥、盜取個資與金融帳戶，甚至被控涉及綁架及殺人。目前她因一起發生在墨西哥的命案受審，未來還將被引渡回美國面臨多項聯邦重罪指控。

根據FBI今年2月發布的通報，菲爾普斯於2019年至2022年間，透過網路交友平台或熟人關係接近受害者，藉機取得銀行帳戶、社安號及退休金 資料，進而盜領資金。調查人員指出，她主要鎖定高齡男性下手，但其他年齡層及女性也可能成為目標。

FBI表示，菲爾普斯有時會在受害人不知情的情況下下藥，使其失去防備能力，再趁機取得個人財務資訊並進行詐騙。

其中最受矚目的案件發生於2021年底。67歲的美國退休男子艾巴赫（Robert Erbach）長期居住在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）附近，透過交友軟體Tinder認識菲爾普斯後，兩人交往約三個月。

2021年12月，艾巴赫邀請菲爾普斯前往瓜達拉哈拉一家飯店欣賞朋友樂團演出，未料這竟成為他最後一次被人看見。兩天後，他被發現陳屍路旁，死因為窒息身亡。由於身上沒有身分證件，警方起初無法確認死者身分。

調查顯示，艾巴赫死亡後，菲爾普斯涉嫌駕駛他的BMW休旅車返回拉斯維加斯，並開始從其銀行帳戶提領現金。數周後，艾巴赫家人陸續收到來自他手機的簡訊，內容以生硬英文聲稱他已搬到厄瓜多，要求親友及警方停止尋找自己。

辦案人員指出，發送訊息的人其實是菲爾普斯。她還試圖更改艾巴赫退休金的直接存款帳戶，但因工會要求驗證簽名而失敗。即便如此，她仍從艾巴赫至少兩個帳戶提領超過5萬美元。

聯邦檢察官表示，目前已確認至少有11名受害者與菲爾普斯有關。她出生於阿肯色州，成長過程經常往返美國與墨西哥。

2023年2月，菲爾普斯在墨西哥瓜達拉哈拉一家銀行被警方逮捕，並以謀殺罪起訴，至今仍遭羈押。兩年後，美國內華達州聯邦檢察官提出21項罪名起訴，包括電信詐欺、身分盜竊、綁架及導致死亡的綁架等重罪。

目前墨西哥法院仍在審理相關命案，但墨西哥政府已批准將她引渡至美國受審。若罪名成立，她恐面臨長期監禁甚至終身監禁。

FBI呼籲，凡曾與菲爾普斯接觸、懷疑自己可能受害的民眾，應盡快與拉斯維加斯聯邦調查局辦公室聯繫，以協助調查並確認是否有更多潛在受害者。