「領養寵物日」南加多動物收容所6日免除領養費

響應「加州領養寵物日」（California Adopt-a-Pet Day）活動，南加州各地動物收容所6日免除常規領養費，鼓勵民眾領養寵物。（洛杉磯縣動物收容所）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州多地收容所六日響應加州領養寵物日，全面免除常規領養費。

南加州多地收容所六日響應加州領養寵物日，全面免除常規領養費。 重點二： 活動由CalAnimals、ASPCA與舊金山防虐協會主辦，目標協助五千隻動物找到新家。

活動由CalAnimals、ASPCA與舊金山防虐協會主辦，目標協助五千隻動物找到新家。 重點三：免費領養涵蓋貓狗、兔子與天竺鼠，馬科動物領養還可獲最高五百美元補助。

響應「加州 領養寵物 日」（California Adopt-a-Pet Day），南加 州各地動物收容所6日免除常規領養費。

「加州領養寵物日」由CalAnimals、美國防止虐待動物協會（ASPCA）以及舊金山防止虐待動物協會共同主辦，目標是幫助至少5000隻動物找到充滿愛心的家。南加州參與6日活動的，包括洛杉磯市的六家收容所，以及洛杉磯縣、橙縣和長堤及巴沙迪那等地的收容所。

免領養費的對象，不僅涵蓋貓狗，還包括兔子和天竺鼠（豚鼠）等。此外，領養馬匹等馬科動物時，最高可獲500美元的領養費補助。

美國防止虐待動物協會提供的撥款，支持本次免費領養活動，該撥款涵蓋大多數參與機構的相關成本。收容所通常會為動物進行疫苗接種、絕育手術和植入晶片，因此6日接回的動物，已接受必要的醫療照護，無需再為寵物們支付相關費用。

全州各地的收容所長期處超負荷狀態，收容大量亟待領養寵物，過度擁擠給收容所工作人員和動物都帶來巨大壓力。6日的這項年度活動，是為緩解擁擠狀況。

如需查看參與活動的收容所名單，可參考caadoptapetday.org/find-a-shelter