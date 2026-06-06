「領養寵物日」南加多動物收容所6日免除領養費
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響應「加州領養寵物日」（California Adopt-a-Pet Day），南加州各地動物收容所6日免除常規領養費。
「加州領養寵物日」由CalAnimals、美國防止虐待動物協會（ASPCA）以及舊金山防止虐待動物協會共同主辦，目標是幫助至少5000隻動物找到充滿愛心的家。南加州參與6日活動的，包括洛杉磯市的六家收容所，以及洛杉磯縣、橙縣和長堤及巴沙迪那等地的收容所。
免領養費的對象，不僅涵蓋貓狗，還包括兔子和天竺鼠（豚鼠）等。此外，領養馬匹等馬科動物時，最高可獲500美元的領養費補助。
美國防止虐待動物協會提供的撥款，支持本次免費領養活動，該撥款涵蓋大多數參與機構的相關成本。收容所通常會為動物進行疫苗接種、絕育手術和植入晶片，因此6日接回的動物，已接受必要的醫療照護，無需再為寵物們支付相關費用。
全州各地的收容所長期處超負荷狀態，收容大量亟待領養寵物，過度擁擠給收容所工作人員和動物都帶來巨大壓力。6日的這項年度活動，是為緩解擁擠狀況。
如需查看參與活動的收容所名單，可參考caadoptapetday.org/find-a-shelter
這項年度活動希望透過免除領養費，鼓勵民眾帶走收容動物，目標是幫助至少五千隻動物找到充滿愛心的新家，同時減輕收容所壓力。 參與者包含洛杉磯市六家收容所，以及洛杉磯縣、橙縣、長堤和巴沙迪那等地的收容所，民眾可依官方名單前往查詢與領養。 免費對象不只貓狗，還包括兔子和天竺鼠；收容所通常已替牠們完成疫苗、絕育與植晶片，因此領養者可直接接回，不必再負擔相關費用。
精華 FAQ
這項年度活動希望透過免除領養費，鼓勵民眾帶走收容動物，目標是幫助至少五千隻動物找到充滿愛心的新家，同時減輕收容所壓力。
參與者包含洛杉磯市六家收容所，以及洛杉磯縣、橙縣、長堤和巴沙迪那等地的收容所，民眾可依官方名單前往查詢與領養。
免費對象不只貓狗，還包括兔子和天竺鼠；收容所通常已替牠們完成疫苗、絕育與植晶片，因此領養者可直接接回，不必再負擔相關費用。
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