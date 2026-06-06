我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5月就業超強會改變Fed利率決策嗎？緊盯暗示升息3大線索

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目破冰

「領養寵物日」南加多動物收容所6日免除領養費

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
響應「加州領養寵物日」（California Adopt-a-Pet Day）活...
響應「加州領養寵物日」（California Adopt-a-Pet Day）活動，南加州各地動物收容所6日免除常規領養費，鼓勵民眾領養寵物。（洛杉磯縣動物收容所）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南加州多地收容所六日響應加州領養寵物日，全面免除常規領養費。
  • 重點二：活動由CalAnimals、ASPCA與舊金山防虐協會主辦，目標協助五千隻動物找到新家。
  • 重點三：免費領養涵蓋貓狗、兔子與天竺鼠，馬科動物領養還可獲最高五百美元補助。

響應「加州領養寵物日」（California Adopt-a-Pet Day），南加州各地動物收容所6日免除常規領養費。

「加州領養寵物日」由CalAnimals、美國防止虐待動物協會（ASPCA）以及舊金山防止虐待動物協會共同主辦，目標是幫助至少5000隻動物找到充滿愛心的家。南加州參與6日活動的，包括洛杉磯市的六家收容所，以及洛杉磯縣、橙縣和長堤及巴沙迪那等地的收容所。

免領養費的對象，不僅涵蓋貓狗，還包括兔子和天竺鼠（豚鼠）等。此外，領養馬匹等馬科動物時，最高可獲500美元的領養費補助。

美國防止虐待動物協會提供的撥款，支持本次免費領養活動，該撥款涵蓋大多數參與機構的相關成本。收容所通常會為動物進行疫苗接種、絕育手術和植入晶片，因此6日接回的動物，已接受必要的醫療照護，無需再為寵物們支付相關費用。

全州各地的收容所長期處超負荷狀態，收容大量亟待領養寵物，過度擁擠給收容所工作人員和動物都帶來巨大壓力。6日的這項年度活動，是為緩解擁擠狀況。

如需查看參與活動的收容所名單，可參考caadoptapetday.org/find-a-shelter

精華 FAQ

  • 這項年度活動希望透過免除領養費，鼓勵民眾帶走收容動物，目標是幫助至少五千隻動物找到充滿愛心的新家，同時減輕收容所壓力。

  • 參與者包含洛杉磯市六家收容所，以及洛杉磯縣、橙縣、長堤和巴沙迪那等地的收容所，民眾可依官方名單前往查詢與領養。

  • 免費對象不只貓狗，還包括兔子和天竺鼠；收容所通常已替牠們完成疫苗、絕育與植晶片，因此領養者可直接接回，不必再負擔相關費用。

南加 寵物 加州

上一則

南加多地夜間軍演引議 居民誤以為遭攻擊

延伸閱讀

犬隻遭殺害 灣區各動物收容所急收回

犬隻遭殺害 灣區各動物收容所急收回
灣區動物救援中心 爆狗遭隱匿安樂死

灣區動物救援中心 爆狗遭隱匿安樂死
世界「最長壽」候選狗狗 法國蝴蝶犬30歲走了

世界「最長壽」候選狗狗 法國蝴蝶犬30歲走了
流浪狗追車、攻擊孩童…埃及推絕育運動拚2030年無狂犬病

流浪狗追車、攻擊孩童…埃及推絕育運動拚2030年無狂犬病
11犬照護期間死亡 南加華人訓犬師面20重罪指控

11犬照護期間死亡 南加華人訓犬師面20重罪指控
陳學理辦社區垃圾回收反應佳 6╱6再一場

陳學理辦社區垃圾回收反應佳 6╱6再一場

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18

超人氣

更多 >
費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看
川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行
矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生