學生死亡事故 因中國留學生做事不可靠？南加大回應

29歲華裔攝影師王鵬（Peng 'Aaron' Wang，譯音）在2022年4月的學生電影拍攝期間，因越野車翻覆事故身亡，其家屬同年提告南加大（USC）。美聯社

My News LA報導，29歲華裔 攝影師王鵬（Peng 'Aaron' Wang，譯音）在2022年4月的學生電影拍攝期間，因越野車翻覆事故身亡，其家屬同年提告南加大 （USC）。隨著案件即將於查茨沃斯高等法院（Chatsworth Superior Court）進入庭審，南加大日前要求法官禁止原告律師提出的「中國學生較不值得信任、較容易違反規定，需進行更嚴格監管」等論點。

今年1月，法官歐加拉（Michael O'Gara）裁定，家屬提告南加大的過失案可繼續推進，但駁回對該大學第二項指控，即南加大應對其學生涉嫌的行為承擔責任。

這項由王鵬父母親，王華藍（Hualan Wang，譯音）與孫華（Hua Sun，譯音）提起的訴訟稱，王鵬出生於中國實施一胎化政策的年代，是家中獨子。起訴書列出的被告，還包括電影Finale的導演蘇婷（Ting Su）與製片人李炳良（Biangliang Li，譯音）。兩人皆為南加大中國籍學生。

王鵬是查普曼大學（Chapman University）電影系學生，受南加大學生邀請，擔任學生電影Finale攝影師。該片講述一男子在沙漠中產生幻覺，走向死亡的故事。電影拍攝地點位布勞利（Brawley）以東的格拉米斯沙丘（Glamis Dunes）。訴狀指出，2022年4月15日，由李炳良駕駛的龐巴迪（Can-Am）全地形越野車在其中一座沙丘翻覆滾落，王鵬因傷勢過重不幸身亡。訴狀中附上帝王縣（Imperial County）死亡證明書顯示，王鵬的死因是頸部鈍器創傷。

該案預計6月22日開庭。南加大律師已提交多項審前動議，其中之一涉原告方一項指控性假設：認為南加大應對中國學生進行比其他學生更嚴格監管，因「中國學生被認為較不值得信任，且更可能違反學校安全規定。」

南加大律師在法庭文件中表示，此類證據與論點應予排除，因「極具冒犯性且有不當歧視色彩，與案件無關且帶偏見」。根據校方律師提交的法庭文件，原告律師在審前證詞搜集過程中，「多次企圖引導南加大關鍵證人做出此類證言，暗示中國學生..在某些程度上比其他學生更不值得信任，也更易違規。」

南加大律師認為，「南加大無法因學生的種族、族裔或原籍國而給予不同待遇」。該校律師進一步在文件中表示，這樣做不僅違法，也違背南加大本身提倡的多元、平等與包容（DEI）政策。

在2022年9月提起的訴訟指出，「根據南加大教職員說法，要求電影系學生在沒有任何監管情況下，自行處理和管理片場安全，就像要求一頭大象飛上天一樣不切實際。」訴狀主張，南加大有責任且有能力對學生與校內電影製作計畫進行管理，然而校方在電影拍攝過程中，「未能妥善履行這項監督責任」，反而在管理上出現疏漏，未能履行保護王鵬免受傷害的義務。訴狀還指出，南加大積極招募包括李炳良與蘇婷在內的中國學生就讀電影學院，卻未能教導他們如何辨識且因應拍攝工作中可能出現的風險與危機。