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為什麼55歲是重要財務轉折點？房產稅等多項優惠解鎖

洛杉磯訊
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年滿55歲屋主，出售自住房後購買新屋時，有機會保留較低的房產稅基準。（記者邵敏／...
年滿55歲屋主，出售自住房後購買新屋時，有機會保留較低的房產稅基準。（記者邵敏／攝影）

55歲對許多加州人來說，是一個重要財務里程碑，有資格享受「19號法案」（Proposition 19）房產稅優惠，以及其他各項長者福利和折扣。

舊金山紀事報等媒體報導，根據加州現行法規，年滿55歲屋主可享有「19號法案」的房產稅優惠，在出售自住房後購買新屋時，有機會保留原有較低的房產稅基準，大幅減輕未來稅務負擔。這項制度不僅有助長者退休後縮小居住空間、搬遷至更適合生活的地區，也讓許多原本因房產稅過高而不願搬家的屋主，獲得更多選擇與彈性。

加州1978年通過「13號提案」（Proposition 13），將房產稅年度增幅上限設定為2%，考量長期看，加州房價平均年增幅通常在2%以上（例如根據加州就業發展局數據，加州2015年房價中位數約47萬5000美元，到2024年是87萬7700美元，平均年增幅是8.4%），房產稅基增速跟不上房屋增值速度。這項制度帶來鎖定效應，許多屋主即使有搬家需求，仍不願出售房屋，因為一旦購買新房，重新計算後的房產稅可能大幅增加。

2020年，加州選民通過「19號法案」，改革相關制度，鼓勵長者搬遷，釋出較大住宅供年輕家庭購買。根據現行規定，只要屋主或配偶其中一人年滿55歲，即可在出售加州主要住宅後，將原有房產稅基準轉移至新購房屋，且全州範圍內皆可適用，符合資格者一生最多可使用三次。新購房屋價格若不超過原住宅評估價值的110%，通常可以完整保留原有稅基。即使新屋價格較高，也只需就超出部分增加評估價值，遠低於完全重新估價所帶來的稅負。

除房產稅優惠外，55歲也是許多退休社區的入門門檻。根據聯邦「長者住房法案」（Housing for Older Persons Act），55歲以上社區可依法限制住戶年齡。這類社區通常要求至少80%的住宅有一位55歲以上居民，部分社區不允許18歲以下兒童長期居住。

理財規畫師Mary Clements Evans表示，許多客戶非常喜歡這類社區，因為社區活動豐富，從運動、園藝到讀書會應有盡有，也更容易與同齡居民建立社交圈。她指出，許多人退休後最大的挑戰其實是社交孤立，55歲以上社區能提供良好的生活品質與社區互動環境。

年滿55歲後，也可享受許多商家提供的長者折扣。例如，美國退休人員協會（AARP）會員可享受餐飲、旅遊、購物等多項優惠。部分知名連鎖商店與餐廳，也為55歲以上顧客提供不同形式折扣。此外，一些手機、網路及有線電視公司也設有長者優惠方案，但通常不會主動宣傳，消費者可直接向服務商查詢。

加州 退休 房價

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