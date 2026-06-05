我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最佳火車站評比 紐約中央車站擠進前10

世界盃主辦城／頂級強隊對決：達拉斯完全觀賽指南

「中國來的Ｘ」他被警打昏迷 醒來成重罪犯 結局反轉

聖地牙哥訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦國土安全部幹員Chu Ding遭暴力毆打。（取自起訴書）
聯邦國土安全部幹員Chu Ding遭暴力毆打。（取自起訴書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丁朱稱好市多停車場遭休班警員暴力摔倒昏迷。
  • 重點二：警方被指偽造報告，將受害者誣列為襲警嫌犯。
  • 重點三：檢方決定不起訴，丁朱已提聯邦民權訴訟追責。

一場發生在好市多停車場的停車糾紛，竟演變成涉聯邦探員、地方警察、重傷送醫的爭議案件。國土安全部（Homeland Security）幹員丁朱（Chu Ding，音譯）近日公開監視器與現場影片，指聖地牙哥警局多警員不僅對他過度使用武力，更涉嫌掩蓋真相、偽造報告，導致他在遭重摔昏迷後，醒來竟發現自己成了刑事案件嫌犯。隨著影片曝光，案件再度引發外界高度關注。

根據聯邦法院訴狀，事件發生於2024年7月2日。當時53歲的丁朱前往聖地牙哥Carmel Mountain區一家好市多購物，結束後準備駕車離開。丁朱表示，一輛皮卡車突然停在他車後方阻擋去路，雙方因此發生言語衝突。

丁朱指出，當時下車試圖與對方溝通，希望對方讓出空間方便他離開，但涉事駕駛不但沒有移車，反而再次將車倒回阻擋去路。根據後來公開的影片，雙方爭執持續升溫，隨後發生肢體接觸。

訴狀指出，涉事駕駛是聖地牙哥警局休班警員費拉洛（Jonathan Ferraro）。丁朱指出，費拉洛在衝突過程中突然對他使用暴力，將他重重摔向地面，導致他當場失去意識。而且在雙方衝突期間，費拉洛還大罵丁朱是「中國來的Ｘ」。

醫療紀錄顯示，丁朱在事件中遭受腦震盪、肩膀脫臼、肋骨骨折以及全身多處挫傷。他表示，當時根本不知道後續發生了什麼，直到恢復意識後，才發現警方已將他列為涉嫌襲警及妨礙執法等重罪的嫌犯。

丁朱表示，最令他震驚的並非受傷本身，而是警方後續處理方式。他指到場警員並未客觀調查現場情況，而是傾向維護同僚說法。他被戴上手銬拘留數小時，期間身體狀況不佳，卻未獲得及時醫療照護。

停車糾紛變襲警

根據訴狀內容，警方事後撰寫的報告將他描述為主動攻擊警員的一方，並以此作為逮捕依據。然而丁朱認為，現場監視器與目擊影片顯示的情況，與警方說法存在重大差異，因此他決定透過法律途徑討回公道。

案件後來送交聖地牙哥地區檢察官辦公室審查。檢方在檢視相關證據後，最終決定不對丁朱提出任何刑事起訴。丁朱認為，檢方不起訴的決定，已足以說明警方原先對他的指控缺乏充分依據。

隨後，丁朱向聯邦法院提起民事訴訟，提告聖地牙哥市政府、聖地牙哥警局以及多名涉案警員。他指對方涉過度使用武力、非法拘留、虛假逮捕、侵犯公民權利以及掩蓋事實等。

近日，丁朱進一步公開監視器畫面與手機錄影，希望讓外界自行判斷事件經過。他表示，自己之所以站出來，不只是為了替自己討回公道，更希望揭露執法系統可能存在的問題，避免類似事件再次發生在其他人身上。

原告律師：執法誠信與警察問責制存疑

根據訴狀，丁朱還指部分警員在案件調查過程中相互配合、串通說法，試圖合理化涉事警員的行為。他的律師團隊表示，案件核心已不只是一起停車場衝突，而是涉執法誠信與警察問責制度的重要民權案件。

截至目前，聖地牙哥市政府及警局尚未就訴訟內容公開回應。案件仍在聯邦法院審理中，雙方對衝突經過及責任歸屬各執一詞。

由於案件同時涉華裔聯邦執法人員、地方警察執法爭議以及監視器影片曝光後引發的案情反轉，近日再度受美國媒體與華人社區高度關注。隨著訴訟持續進行，外界也將關注法院是否會進一步調查警方執法程序及相關人員責任。

精華 FAQ

  • 根據訴狀，丁朱在好市多離場時，車後方被一輛皮卡阻擋去路，雙方因此發生口角，之後爭執升高並演變成肢體衝突。

  • 他主張自己是遭休班警員先動手摔倒昏迷，醒來卻被列為襲警與妨礙執法嫌犯；他也指警方報告內容與影片證據明顯不符。

  • 地檢署檢視證據後決定不對丁朱起訴，但他仍認為警方涉過度用武與掩蓋真相，已向聯邦法院提起民事訴訟要求追究責任。

好市多 國土安全部 聖地牙哥

上一則

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

延伸閱讀

舊金山警匪激烈槍戰 2嫌被捕、女警中彈受傷

舊金山警匪激烈槍戰 2嫌被捕、女警中彈受傷
華人殺豬盤車手取款天網洩蹤 警循車牌逮人

華人殺豬盤車手取款天網洩蹤 警循車牌逮人
11隻狗在照護期間死亡 華人訓犬師面臨重罪

11隻狗在照護期間死亡 華人訓犬師面臨重罪
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

長島美甲店4死9傷案結辯 被告最高可判終身監禁

長島美甲店4死9傷案結辯 被告最高可判終身監禁
英國白男遇刺呼救「無法呼吸」 警方處置掀種族爭議

英國白男遇刺呼救「無法呼吸」 警方處置掀種族爭議

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51

超人氣

更多 >
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初
「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳
3生肖年輕時默默無聞 中年後財運翻身

3生肖年輕時默默無聞 中年後財運翻身
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？