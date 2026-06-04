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華人急修房一疏忽 承包商捲款跑路

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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南加州近年住宅火災頻傳，部分屋主在災後處理保險理賠與房屋修復時，因急於恢復正常生...
南加州近年住宅火災頻傳，部分屋主在災後處理保險理賠與房屋修復時，因急於恢復正常生活，成為不良承包商下手目標。圖為示意圖，非報導提及的房屋。（取自范杜拉縣消防局VCFD PIO）

加州近年住宅火災頻傳，部分屋主在災後處理保險理賠與房屋修復時，因急於恢復正常生活，成為不良承包商下手目標。部分承包商利用屋主不熟悉保險與工程流程的弱點，從中牟利，甚至捲款失聯。專業人士提醒，火災、水災後的修繕市場，早已成為某些不法承包商眼中的「肥肉」。

據律師李紅提供的案例，南加州聖蓋博谷一華人屋主的出租屋，因房客操作不慎引發火災。由於該社區的HOA（屋主協會）本身購有保險，因此火災發生後，保險公司核准30萬美元理賠金。

由於HOA負責公共保險事務，起初由HOA代為處理後續維修與工程安排。一名承包商向HOA表示，整棟房屋修復工程約需30萬美元，HOA便依據其報價，將大部分理賠款支付給該承包商。

然而，工程進行期間，該承包商又向保險公司提出「追加損失」申請，稱先前估算不足，屋內仍有多處先前未申報的隱藏損壞，包括牆體、地板及其他受火災影響區域，需要進一步維修。經過與保險公司交涉，該承包商又成功爭取到額外5萬美元賠償。

但HOA擔心後續責任問題，不願再繼續介入工程管理與資金分配，於是決定將追加的5萬美元直接交由屋主自行處理，並告知後續維修須由屋主自行負責。

屋主看到屋內確實仍有不少受損區域尚未修復，加上承包商不斷保證「所有問題都能處理完成」，於是選擇相信對方，並簽出一張5萬美元支票作為最後尾款。

沒想到，承包商在收到這筆款項後，竟遲遲未再施工，最後甚至完全失聯。屋主不僅房屋修復工程被迫停擺，追加理賠金也難以追回，蒙受重大經濟損失。

律師李紅指出，這類案件近年並不少見，幾乎家家戶戶都可能面臨火災、水災或其他突發災害風險。部分不良承包商熟悉保險理賠流程，知道如何透過「擴大損失」、「追加項目」等方式，向保險公司爭取更多賠償。他們甚至會自行繪製工程圖、重新估價，向保險公司強調「原先申報不足」，藉此提高理賠金額。

李紅提醒，屋主在火災或水災後處理保險維修時，應特別注意以下幾點：第一，不要輕易一次性支付大額尾款；第二，務必確認承包商執照、保險及過往紀錄；第三，所有追加工程都應簽署書面合約；第四，可考慮聘請獨立第三方工程顧問協助審核。

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