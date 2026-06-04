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FBI擴大使用AI人臉辨識 美國監控時代或來臨

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FBI擴大使用AI人臉辨識 美國監控時代或來臨

記者張宏／洛杉磯即時報導
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FBI在2024年中AI應用案例增加一倍以上。這些應用大多用於支援執法活動，涵蓋...
FBI在2024年中AI應用案例增加一倍以上。這些應用大多用於支援執法活動，涵蓋生物辨識和臉部辨識、數據合成和分類等功能。（取自FBI網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：FBI擴大使用人臉辨識，資料來源涵蓋嫌犯照與護照駕照影像。
  • 重點二：官方稱辨識結果僅供調查線索，仍需人工覆核與其他證據佐證。
  • 重點三：外界憂心AI結合跨庫資料，將使美國監控能力與隱私風險升高。

從嫌犯照片到駕照、護照影像，美國聯邦調查局（FBI）正逐步擴大人臉辨識技術的應用範圍。儘管官方強調，系統僅作為「調查線索」而非定罪證據，但隨著人工智慧（AI）、大數據及跨機構資料庫整合，執法部門已具備前所未有的追蹤與識別能力。當政府可透過一張照片搜尋數百萬筆資料時，便利與隱私之間的界線也面臨新考驗。

富比世」（Forbes）報導，FBI日前偵辦涉嫌攻擊移民暨海關執法局（ICE）設施案件時，承認使用人臉辨識系統協助調查。律師鄧洪表示，過去人臉辨識技術多由私人企業使用，例如辨識黑名單顧客，或追查以假貨調包真貨等詐騙案。在司法實務上，人臉辨識通常僅能作為輔助偵查工具，不能單獨作為定罪證據。

鄧洪指出，如今人臉辨識技術的應用，已從企業擴展至執法機關，且使用頻率愈來愈高。除政府自身資料庫外，執法部門也會透過合法管道取得網路平台資料，作為調查參考。他表示，許多人認為美國不像中國大陸擁有高度集中的監控系統，但實際上，透過大量數據整合與分析，美國的執法機關同樣具備相當強大的追蹤能力。即使相關資料無法直接作為法庭證據，仍可作為調查線索使用。

司法部今年初發布的資料顯示，FBI於2024年的AI應用案例較前一年增加逾一倍。這些技術主要用於支援執法工作，涵蓋生物辨識、臉部辨識、資料整合與分類等領域。為進一步拓展生物辨識能力，FBI還啟動約5項新的AI計畫，利用臉部配對建議及其他數據產生調查線索。其中4套系統已投入實際運作，但外界仍缺乏相關風險管理與監督機制的詳細資訊。

FBI的人臉辨識資料庫來源廣泛，包括嫌犯照片、部分州車輛管理局（DMV）駕照照片、護照照片、簽證照片，以及其他聯邦機構持有的生物識別資料。理論上，即使沒有任何犯罪紀錄的美國公民，其照片也有可能存在於可供執法機關搜尋比對的資料庫中。

WIRED報導，國土安全部（DHS）開發了一款行動應用程式，執法人員可直接利用手機拍攝人臉，並即時搜尋相關資料庫進行比對。該系統迄今已被使用超過10萬次。不過，美國執法機關普遍強調，人臉辨識系統提供的僅是「可能符合的對象」，屬調查線索，而非最終身分確認結果，通常仍須人工審核及其他證據交叉驗證。

然而，政府大規模運用人臉辨識與AI監控工具，也引發外界對隱私與公民自由的擔憂。Cato研究所的國土安全與公民自由高級研究員Patrick Eddington表示，當FBI擁有如此廣泛且缺乏充分監管的調查權限，並將其與AI工具及各類資料庫結合，便具備驚人的資訊蒐集能力，足以對美國幾乎任何人建立相當完整的個人檔案。

非營利組織電子隱私資訊中心（EPIC）監控監督計畫主任Jeramie Scott則指出，人臉辨識技術若被過度或草率使用，將對個人隱私、公民自由及公民權利造成實質負面影響。而原本就有限的監管機制若持續被削弱，只會進一步加劇這些問題。

精華 FAQ

  • 資料來源包括嫌犯照片、部分州車輛管理局駕照影像、護照與簽證照片，以及其他聯邦機構持有的生物辨識資料，範圍相當廣泛。

  • FBI與多數執法機關強調，系統只能提供可能符合的對象與調查線索，不能單獨作為定罪證據，仍須經人工審核並以其他證據交叉驗證。

  • 因為AI、人臉辨識與跨機構資料庫不斷整合，執法部門可快速搜尋大量影像與資料，甚至對普通民眾建立相當完整的個人輪廓，引發監控與隱私疑慮。

ICE FBI 富比世

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