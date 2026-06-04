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六四文化傳播協會 推紀念歌曲「祖國」

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「六四文化傳播協會」於中國六四事件37周年前夕，推出紀念歌曲「祖國」，3日舉行新...
「六四文化傳播協會」於中國六四事件37周年前夕，推出紀念歌曲「祖國」，3日舉行新曲發表會，希望透過音樂延續歷史記憶，傳遞對民主與自由的期盼。部分參與者合影。（蔣品超提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六四文化傳播協會於六四事件37周年前夕推出紀念歌曲「祖國」
  • 重點二：製作人蔣品超盼以音樂延續歷史記憶，呼喚民主與自由。
  • 重點三：與會者認為紀念歌曲與活動能提醒世人珍惜人權避免悲劇重演。

六四文化傳播協會」於中國六四事件37周年前夕，推出紀念歌曲「祖國」，3日舉行新曲發表會，希望透過音樂延續歷史記憶，傳遞對民主與自由的期盼。

歌曲製作人蔣品超是1989年湖北地區學生運動領袖之一，曾因「反革命宣傳煽動罪」被判入獄四年，目前在南加州從事房地產投資。他在發表會上表示，當年參與民主運動、後來流亡海外的許多朋友，如今雖已擁有穩定生活，但從未因個人境遇改善，而淡忘祖國仍缺乏民主自由的現實。

蔣品超說：「中國至今仍是一個由個人集權統治的國家。我們希望透過這首歌呼喚祖國擁有一個新的身體——民主的身體，一個值得人民真心去愛的祖國。如果這一天始終無法到來，那麼六四被碾碎的屍骨，就是我們的風骨，我們將一直堅持下去。」

活動策劃人劉因全表示，「祖國」唱出了許多中國民主人士共同的心聲。他指出：「我們並不是要毀滅祖國，相反，我們內心充滿對祖國的熱愛。但如果祖國這個概念被用來欺騙人民、洗腦民眾，甚至成為極少數獨裁者維持統治的工具，那麼人們就有必要重新思考祖國真正的意義。」

歌曲「祖國」的歌詞展現創作者的信念：「我們等不來的春天，會在六月的春天裡年年盛開。遺骸千年生長，我有千年風骨。」

歌手劉沖到場力挺，並以粵語演唱象徵自由精神的歌曲「長城」，獲得熱烈迴響。

醫師John Chiu表示，六四事件是許多中國人心中難以磨滅的歷史傷痛。透過音樂、藝術與各種紀念活動，不僅能延續社會對歷史的記憶，也提醒世人珍惜自由、民主與人權價值，避免類似悲劇重演。

精華 FAQ

  • 協會推出的是紀念歌曲「祖國」，並在3日舉行新曲發表會。主辦方希望透過這首歌延續六四歷史記憶，並表達對民主與自由的持續期盼。

  • 蔣品超認為，許多流亡海外的民主運動參與者雖已過上穩定生活，仍不忘中國缺乏民主自由的現實。他希望歌曲喚起人們重新思考祖國意義。

  • 活動策劃人劉因全、歌手劉冲與醫師John Chiu都到場支持，分別強調愛國不等於接受獨裁，以及音樂藝術能延續記憶、珍惜自由民主與人權。

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