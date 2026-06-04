體重正常也可能胖？ 這類人已屬「臨床肥胖」別誤治療

最新研究指出，BMI可能低估不少人的肥胖風險。醫師通常透過腰圍、腰臀比及腰高比來判斷是否屬於「臨床肥胖」。（示意圖取自CDC官網）

長期以來，醫界普遍以身體質量指數（BMI）作為判斷肥胖標準。不過，南加大 凱克醫學院（USC Keck School of Medicine）最新研究指出，BMI可能低估不少人的肥胖風險。研究發現，約四分之一BMI正常的人，實際上已符合新的「臨床肥胖」（clinical obesity）標準。

近日發表於內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）的研究指出，若採用近年新提出的臨床肥胖定義，而非單純依賴BMI，許多原本被視為「健康體重」或「過重」的人，實際已面臨肥胖相關健康風險。

研究主要作者、南加大凱克醫學院肝病與肝臟移植專家Brian P. Lee表示，許多人認為只要BMI沒有達到肥胖標準，就代表不必擔心肥胖相關疾病。「但研究顯示，數百萬美國人可能早已出現肥胖對健康造成的影響，卻未獲得應有介入與治療的情況。」

目前BMI主要依據身高與體重比例計算。一般而言，BMI低於18.5屬過輕；18.5至25屬正常；25至29.9屬過重；30以上則為肥胖。不過，Lee指出，BMI最大問題在於它無法真正區分脂肪與肌肉。「一名肌肉量很高的人，BMI可能偏高卻不肥胖；相反，有些人雖然BMI正常，但腹部脂肪過多，仍可能出現健康問題。」

醫師通常透過三項指標判斷，包括腰圍、腰臀比及腰高比（waist-to-height ratio）。若其中至少兩項顯示腹部脂肪過多，且已出現與肥胖相關健康問題，例如心血管疾病、慢性膝蓋或髖關節疼痛等，即可能被認定為「臨床肥胖」。

這項研究分析全美約5600名成年人資料，受試者平均年齡49歲，均接受BMI與腰臀測量。結果顯示，約26%BMI正常者其實符合臨床肥胖標準；而BMI被歸類為「過重」的人中，更有約50%符合臨床肥胖定義。

Lee表示，目前BMI正常或僅屬過重的人，通常不符合肥胖藥物或減重手術資格，醫師也未必會提醒他們需要改變生活方式，因此可能錯失及早介入機會。