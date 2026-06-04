華人殺豬盤跑30單以為無痕跡 民間天網翻出全部行蹤

FLOCK公司通過AI車牌辨識（ALPR, Automated License Plate Reader）打造全國聯網資料庫。（FLOCK網站圖片）

華人 從事「殺豬盤 」詐騙集團 的車手工作遭逮捕，警方進一步透過大數據發現其過往數十次向受害者「收款」的紀錄，最終面臨數罪併罰。律師鄧洪表示，「凡走過必留痕跡」，如今不僅大型商場透過數據分析預測並辨識黑名單顧客或可疑竊賊，執法機關也廣泛利用公共場所攝影機蒐集資訊追查犯罪嫌疑人。他指出，美國的「民間天網」系統已日趨成熟，並被執法機構廣泛運用。

鄧洪表示，其客戶小王的工作，是替「殺豬盤」詐騙集團前往受害人住處收取現金，俗稱「車手」，每完成一筆交易，通常可獲300至400美元報酬。近日，小王前往河濱縣一長者家中取款。該長者先前接獲詐騙電話，騙子冒充聯邦調查局（FBI）謊稱其涉販毒案，必須繳納保釋金，並告知將有人上門收取5萬美元現金。

就在小王前往取款時，長者的子女察覺異常並報警，小王當場遭警方逮捕。警方後續調查發現，小王過去兩個月內，曾完成20至30次類似取款行程，相關行車紀錄均被掌握，並作為調查證據。由於涉多起案件，小王可能面臨數罪併罰，讓他始料未及。

鄧洪指出，過去不少城市曾計畫安裝自動車牌辨識系統（ALPR），藉此提升治安，但部分居民基於隱私權考量提出反對，導致計畫未能推行。近年來，科技公司Flock Safety提出以民間方式建置監控網絡的模式，目前已在全美各地公共場所部署超過1萬3000台攝影機，主要用於自動辨識車牌資訊。

他表示，該系統除辨識車牌號碼外，也能透過車輛外觀特徵進行比對，即使懸掛假車牌，仍有機會透過車型、顏色及其他特徵進行識別，並將相關資料匯集成全國性數據網絡。據他了解，部分律師、私家偵探及執法機關均使用該系統協助調查案件。相較政府自行架設監控，民間平台不需經過繁複的公聽程序及行政流程，因此被部分人士形容為「付費版私人天網」。

根據Flock Safety官網資料，該公司透過AI車牌辨識技術（ALPR）建立全國聯網資料庫，私人或機構自行決定是否安裝加入並支付一定費用，在社區出入口、路口、停車場、學校周邊及商業區等地設置黑色攝影機，蒐集車牌號、車輛品牌、車型、顏色、通行時間、GPS位置，以及車身特徵（如貼紙、行李架或明顯損傷等）等資訊，並建立可供搜尋的資料庫。

資料顯示，目前已有超過5000個執法機構及數千社區加入Flock Safety網絡。執法人員可透過系統追蹤特定車輛的移動軌跡，進一步協助偵辦犯罪案件及尋找涉案人員。