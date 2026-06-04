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加州再添滅火利器 全球最大消防機隊擴編迎戰野火季

洛杉磯訊
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C-130H「大力神」大型空中滅火機由美國海岸防衛隊C-130運輸機改裝而成，一...
C-130H「大力神」大型空中滅火機由美國海岸防衛隊C-130運輸機改裝而成，一次可投放多達4000加侖阻燃劑。（加州州長辦公室提供）

加州今年預期將迎來多年來少見的聖嬰現象（El Niño）氣候型態。州長辦公室4日宣布，加州第四架C-130H「大力神」（Hercules）大型空中滅火機正式投入服役；位於聖地牙哥縣的拉莫納（Ramona）直升機消防基地（Helitack Base）也有新飛機加入。州府表示，加州本就有全球最大的民用空中消防力量，兩項新戰力將進一步強化加州應對野火能力。

加州近年頻繁遭受大規模野火侵襲，從2020年的歷史性野火季，到2025年初洛杉磯地區爆發的山火，都促使州政府持續加強消防設備與人力配置。2024年，加州成為全美首個擁有、操作並部署自有C-130H大型空中滅火機隊的州。此次投入服役的第四架飛機，是州府規劃七架機隊中的最新成員。

這款由軍用運輸機改裝而成的「空中巨無霸」，一次可投放多達4000加侖阻燃劑，載運能力遠高於一般空中滅火機，特別適合執行大型及快速蔓延野火的壓制任務。事實上，加州自2018年起便與美國海岸防衛隊合作接收七架C-130運輸機，經多年改裝後陸續投入消防任務。

除擴充大型空中滅火機隊外，南加州也同步強化直升機作戰能力。拉莫納直升機消防基地將配備先進的Sikorsky S-70i Fire Hawk消防直升機。這款被譽為全球最先進消防直升機之一的機型，兼具運輸、搜救及空中灑水滅火功能，可迅速將消防員部署至偏遠或地形崎嶇地區，對火勢初期控制具有關鍵作用。

拉莫納空中消防基地歷史悠久，自1957年啟用以來一直是加州消防航空體系的重要據點。隨著新型滅火機進駐，基地常駐機隊將增至五架，進一步鞏固其作為南加州野火應變中心的重要地位。

除擴大空中機隊規模外，加州近年也積極運用人工智慧與衛星科技協助防範野火。聖地牙哥加大（UC San Diego）與州府合作開發的ALERTCalifornia系統，目前已在全州部署超過1000台高解析度監測攝影機。透過AI影像分析技術，系統已在超過900起火警事件中，比911報警系統更早發現火源。

州府資料顯示，自2019年以來，加州已投入超過50億美元用於森林管理、野火預防及消防能力提升。同時，加州消防廳過去五年平均每年增聘約1800名正式員工及600名季節性消防人員；未來四年，州府計畫持續招募數千名消防員及森林資源專業人員，因應日益嚴峻的野火挑戰。

加州第四架C-130H「大力神」大型空中滅火機正式投入服役，加入機組迎戰預期夏天...
加州第四架C-130H「大力神」大型空中滅火機正式投入服役，加入機組迎戰預期夏天將至的聖嬰天候和加州野火。（加州州長辦公室提供）

聖地牙哥拉莫納消防直升機基地配備先進的Sikorsky S-70i Fire H...
聖地牙哥拉莫納消防直升機基地配備先進的Sikorsky S-70i Fire Hawk消防直升機。（加州州長辦公室提供）

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