曾獲好萊塢巨星支持「綠色銀行」創辦人涉詐2.48億

Joseph Neal Sanberg 2020年至2025年間通過偽造財務資料、虛構客戶合約等手法，詐取投資人及貸款機構逾2億4800萬美元。圖為他在河濱加大演講，分享其反貧苦倡議。（取自UCR）

橙縣 46歲男桑伯格（Joseph Neal Sanberg）2020年至2025年間通過偽造財務資料、虛構客戶合約等手法，詐取投資人及貸款 機構逾2億4800萬美元，2日被判處14年有期徒刑。據紐約郵報報導，桑伯格曾共同創辦金融科技暨永續發展公司Aspiration Partners Inc，並獲得諸多好萊塢 巨星支持。

桑伯格2025年10月就兩項電信詐欺罪名認罪。聯邦檢察官指出，桑伯格利用其持有的大量Aspiration股份作為操作工具，向貸款機構及投資人提供不實財務資訊，藉此取得鉅額貸款及投資資金。根據法院文件，2020年至2021年間，桑伯格與同為Aspiration董事會成員的阿爾胡賽尼（Ibrahim AlHusseini），以桑伯格持有的公司股票作為擔保，向兩家貸款機構詐取1億4500萬美元貸款。為取得貸款，兩人偽造阿爾胡賽尼的銀行及證券帳戶資料，將其名下資產虛增數千萬美元。

Aspiration公司創辦之初的永續發展理念，甚至收到許多明星的關注。紐約郵報報導，好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、奧蘭多布魯(Orlando Bloom)等，都是其支持者。除此之外，他還發起反貧苦倡議，並參與加州提高最低工資的諸多行動。

檢方表示，自2021年起，桑伯格招攬企業及個人與Aspiration簽署植樹服務合約，這些「客戶」每月向Aspiration支付數萬美元。然而，相關款項實際均由桑伯格自行支付，他刻意隱瞞資金來源，藉此營造客戶真實存在的假象。

法院資料顯示，Aspiration於2021年3月至2022年11月間，將這些虛構客戶產生的收入列入財務報表，不實墊高公司營收；桑伯格則持續向外募集投資資金，直到2025年。

此外，桑伯格還偽造財務文件誤導其他貸款機構及投資人，其中包括一封假冒審計委員會名義的信函，稱公司持有2億5000萬美元現金。

檢方指出，Aspiration當時帳上實際現金不足100萬美元。桑伯格憑藉這些不實文件，再度取得數百萬美元貸款及投資資金。

調查員認定，桑伯格一連串詐欺行為造成至少2億4800萬美元損失。聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，桑伯格利用自身勵志背景、亮眼學歷及公益形象包裝，騙取投資人及貸款機構數億美元資金。他並提醒各界，任何人都可能成為詐欺犯罪的受害者。