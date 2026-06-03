南加這地停車違規罰金 竟逼近一個月房租

西好萊塢很多停車標識如天書，繁複難懂，一不小心就會拿到一張停車罰單。（圖／讀者提供）

西好萊塢停車如看天書，華人 頻繁中招。對於很多久居在聖蓋博谷的華人來說，去好萊塢或比佛利山 等主流社區最頭疼一件事就是停車，有不少人吐槽當地很多停車標識如天書，繁複且難懂，一不小心就會收到一張停車罰單。

華人Emma劉日前周日去西好萊塢看望朋友，回來路上想去一家咖啡店，在Rangely道附近尋找停車位。她看到路邊赫然有三個指示牌，分別寫著周日全天禁止停車，中間綠色部分又寫著持有1R或1C許可證車輛在上述夜間和周日時段可以豁免（不用遵守禁停限制），下面紅色寫著周五早上8時到9時掃街禁止停車。她當時一時沒明白1R和1C豁免是什麼意思，按照常識通常周日都有停車豁免，就把車子停在路邊。一個小時後回來，她走向車子還想著會不會拿罰單，結果求仁得仁，果然車窗放著一張58美元罰單。

Emma劉說，罰單理由寫著因為沒有停車豁免。她之後試著在網上申請豁免，理由是自己看不懂停車標識，但在西好萊塢，要想申訴停車罰單，必須先全額支付罰款，然後再申請出庭。她覺得很麻煩，不僅交了58美元罰單，還有近4美元手續費，感覺像在搶錢。交錢後西好萊塢才回覆她的申訴，表示政府的路邊標識很明確，看不懂是她的問題。她西好萊塢朋友後來告訴她，他剛搬到西好萊塢的第一個月，付停車罰單的錢逼近一個月房租。朋友還說她申訴理由不夠充分，要有像指示牌被樹擋住或夜間完全看不清等這類偏政府責任的理由才有可能成功，還要拍照證明。

其實對西好萊塢停車怨聲載道的民眾大有人在，華人丁丁今年初奧斯卡頒獎典禮期間在杜比劇院附近停車，也是因為路標太複雜看不明白導致車子被拖，支付400多美元才取回車子。她後來看新聞說當天至少有100多名駕駛者車輛被罰款或被拖走，大家戲稱當地停車標誌宛如「圖騰柱」。

而且大家現在在西好萊塢停車更要小心，因為當地去年1月起全面實施讓車輛遠離十字路口，以提高能見度、減少交通事故並保護行人。市府官網寫明，在任何已標記或未標記人行橫道入口側20英尺範圍內，或距離行人穿越道15英尺以內，且有路緣延伸部分（凸出部分）禁止停車。一個常見混淆點是，人行橫道15到20英尺範圍內未塗成紅色的路緣石，即使路緣石未塗紅，該法律仍然適用。雖市政府已將部分路緣石塗成紅色，以幫助駕駛員直觀地識別禁停區域，但無論是否塗紅，禁停法律都有效。