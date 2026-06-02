按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

近日，南加州聖地牙哥 市的一名男子，在妻子的介紹下來到一家按摩院按摩，卻沒想到被一名女性「按摩師」亂摸私處。目前這家由華人 經營的按摩店已遭市府律師辦公室起訴，勒令其停止營業。

根據聖地牙哥市府律師Heather Ferbert辦公室5月28日發布的消息，這家名為Comfy Spa的按摩院被起訴違反多項法律，包括加州紅燈禁止法，消除公共區域麻煩以及違法城市經營規定，違反加州不公平競爭法。

這處位於5201 Linda Vista Road，104號房間的按摩院，自2025年初就頻傳賣淫事件。根據本報取得的起訴書，今年2月24日，警方接到一宗性騷擾案報警電話，一名男子在妻子的介紹下來此按摩店接受按摩服務，竟被女店員不正當觸碰。這名男子在接受按摩的過程中，一名女性店員要求其翻身，臉朝上躺著。接著，女店員觸摸了他的私處，拉著他的手，撫摸她的臀部。男子要求女店員停止。女店員停下了。接著，男子接受八分鐘的按摩服務後離開。他告訴妻子在按摩院發生的事。他的妻子向按摩院要求退款，一名店員返還了男子費用。

起訴書中稱，這名受害男子不願意提告，但對按摩院內發生的事深感擔憂。

起訴書中顯示，被告方包括Comfy Spa的業主胡正平（Zheng Ping Hu，音譯），Taylor Grace以及按摩店所在物業業主Benjamin P. Ford。該訴訟請求法院下令關閉該企業，並要求被告就每項違規行為按每日2500美元支付民事罰款，以及承擔調查費用。

檢方表示，自2025年2月開始至今，按摩店所在物業經常有涉及淫穢、賣淫等犯罪行為。期間執法人員曾多次臥底調查並發現超過250條公開賣淫廣告。當局曾多次發信要求業主採取措施消除這種威脅公共利益的生意，未果。Comfy Spa的業主也未停止。

NBC7聖地牙哥電視台報導，鄰居商家業者Dustin Pope稱這家按摩店看起來很可疑。Pope說，「你會看到年長的男士有點尷尬地從裡面走出來。」

電視台於5月28日進入該按摩店採訪。記者Dave Summers受到其中一名員工接待，該員工未表明身分，也未回答任何有關指控的問題。

這是市府律師辦公室在兩個月內提出的第二項此類禁制令。去年4月，一宗民事訴訟指控位於University Heights的Osaka Oriental Spa涉及類似活動。

儘管面臨訴訟，Comfy Spa截至5月底仍持續營業。